As últimas notícias da guerra ucraniano-russa: atualizações ao vivo

À medida que os militares russos continuam a sofrer, autoridades ocidentais e uma população chocada na Ucrânia estão vendo com crescente ansiedade o feriado do Dia da Vitória da Rússia em 9 de maio – uma celebração da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista – por medo de que o presidente Vladimir Putin possa usá-lo como um esplendor. Um palco para intensificar os ataques e mobilizar seus cidadãos para uma guerra total.

Embora a Rússia tenha infligido morte e destruição em toda a Ucrânia e feito algum progresso no leste e no sul nas últimas 10 semanas, a forte resistência ucraniana, as armas pesadas fornecidas pelo Ocidente e a incompetência militar russa negaram a Putin a vitória rápida que originalmente surgiu. . Eles haviam antecipado isso, incluindo o objetivo inicial de decapitar o governo em Kiev.

Agora, porém, com a Rússia prestes a ser atingida Embargo de petróleo da UEFaltando apenas cinco dias para o Dia da Vitória, Putin pode ver a necessidade de sacudir o Ocidente com uma nova escalada. Cresce a preocupação de que Putin use o evento, quando tradicionalmente preside um desfile e faz um discurso militar, para atacar os supostos inimigos da Rússia e expandir o conflito.

Indicando essas preocupações, o secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, previu na semana passada que Putin usaria a oportunidade para redefinir o que o presidente russo chamou de “operação militar especial” para a guerra, pedindo a mobilização em massa do povo russo.

Restos de um comboio russo no mês passado em Dmitrievka, Ucrânia. crédito… Daniel Berholak para The New York Times

Tal declaração representaria um novo desafio para a Ucrânia devastada pela guerra, bem como para Washington e seus aliados da OTAN, enquanto tentam enfrentar a agressão russa sem se envolver diretamente no conflito. No entanto, o Kremlin negou na quarta-feira que Putin declararia guerra em 9 de maio, chamando-o de “absurdo”, e analistas russos observaram que o anúncio do recrutamento militar poderia provocar reações domésticas violentas.

No entanto, durante meses a hierarquia russa também negou que pretendesse invadir a Ucrânia, e fez exatamente isso em 24 de fevereiro. Assim, a especulação sobre a intenção de Putin para o Dia D está se intensificando.

“Esta é a pergunta que todos estão fazendo”, Valery Dzotzati, professor assistente visitante da Centro de Estudos Russos, da Europa Oriental e da Eurásia na Universidade do Kansas, na quarta-feira, acrescentando que “a resposta curta é que ninguém sabe o que acontecerá em 9 de maio”.

O professor Dzotsati disse que declarar mobilização em massa ou guerra total pode ser muito impopular entre os russos. Ele previu que Putin faria a “opção mais segura” e apontaria para os territórios que a Rússia já havia capturado na região de Donbass, no leste da Ucrânia, para declarar uma “vitória inicial”.

Os preparativos para 9 de maio estão indo bem na Rússia, enquanto o país se prepara para celebrar o 77º aniversário da vitória do exército soviético sobre os nazistas enquanto trava outra guerra contra o que Putin alega, falsamente, ser nazistas modernos comandando a Ucrânia.

Na quarta-feira, a mídia estatal russa informou que aviões de guerra e helicópteros estavam treinando para voar em formações sobre a Praça Vermelha de Moscou – uma demonstração de poder militar que incluiu oito MiG-29 voando na forma da letra “Z”, que se tornou Ícone em todos os lugares Nacionalismo Russo e Apoio à Guerra.

Os MiG-29 russos formam um “Z” – o símbolo aprovado de patriotismo – sobre a Praça Vermelha na quarta-feira durante o ensaio da vitória. crédito… Natalia Kolesnikova/AFP – Getty Images

Outros aviões de guerra caíram sobre Moscou enquanto liberavam traços de branco, azul e vermelho – as cores da bandeira russa.

O ministro da Defesa russo, Sergei K. Shoigu, disse na quarta-feira que desfiles militares em 9 de maio serão realizados em 28 cidades russas e contarão com a presença de cerca de 65.000 pessoas e mais de 460 aeronaves.

A Ucrânia alertou que a Rússia também planeja organizar eventos de 9 de maio em cidades ucranianas ocupadas, incluindo o devastado porto sul de Mariupol, onde autoridades ucranianas dizem que mais de 20.000 civis foram mortos e o restante está lutando para sobreviver sem comida adequada ou calor. . e água.

A Agência de Inteligência de Defesa da Ucrânia disse que os russos estavam limpando as ruas centrais de Mariupol de cadáveres e detritos em um esforço para fazer a cidade parecer um “centro de celebração”.

Civis ucranianos, que vêm sendo agredidos pela Rússia há semanas, temem cada vez mais que a Rússia use o Dia D para expô-los a ataques ainda mais mortais.

Na cidade ocidental de Lviv, que perdeu a energia na quarta-feira depois que mísseis russos atingiram usinas de energia, Yorgiy Hural, 43, diretor de um escritório do governo, disse que planejava ir com sua esposa e filhos pequenos para ficar com parentes em um vilarejo. ao redor do mundo. 40 milhas de distância para escapar do que se temia ser uma expansão da guerra em 9 de maio.

“Eu me preocupo com eles – e comigo mesmo”, disse ele. “Muitas pessoas que conheço falam sobre isso.”

Nos anos anteriores, Putin usou o dia 9 de maio – um feriado semi-sagrado para os russos, desde a morte de 27 milhões de soviéticos na Segunda Guerra Mundial – para mobilizar a nação para a perspectiva de uma nova batalha pela frente.

Veículos blindados russos na Praça Vermelha durante o desfile militar do Dia da Vitória do ano passado. crédito… Alexander Zemlianchenko/The Associated Press

Quando ele se dirigiu à nação de seu púlpito na Praça Vermelha em 9 de maio do ano passado, ele alertou que os inimigos da Rússia estavam mais uma vez espalhando “muita ideologia nazista”.

Agora, com a mídia estatal russa retratando a luta na Ucrânia como um assunto inacabado da Segunda Guerra Mundial, parece quase certo que Putin usará seu discurso de 9 de maio para invocar o heroísmo dos soldados soviéticos para tentar inspirar os russos a fazer novos sacrifícios. .

Mas a mobilização em massa – que provavelmente incluiria o recrutamento militar e a proibição de homens russos em idade militar deixarem o país – poderia trazer a realidade da guerra de volta a um segmento maior da sociedade russa, fomentando a agitação.

Para muitos russos, a “operação militar especial” na Ucrânia ainda parece um conflito indescritível. Pesquisador independente Levada Encontrado No mês passado, 39% dos russos prestaram pouca ou nenhuma atenção a isso.

“Quando você vê na TV, é uma coisa”, disse Andrei Kortunov, diretor-geral do Conselho de Assuntos Internacionais da Rússia, uma organização de pesquisa próxima ao governo russo, em entrevista por telefone de Moscou. “Quando você recebe uma notificação do escritório de recrutamento, isso é outra questão. Talvez haja algumas dificuldades para a liderança tomar essa decisão.”

Mural patriótico mostrando pilotos soviéticos da Segunda Guerra Mundial, baseado em uma imagem da Parada da Vitória em 1945. crédito… Sergey Ponomarev para o The New York Times

Kortunov previu que os combates no leste da Ucrânia acabariam em um impasse, quando a Rússia e a Ucrânia poderiam negociar um acordo – ou se rearmar e se reagrupar para uma nova fase da guerra.

Ele observou que, embora alguns altos funcionários russos e comentaristas da televisão estatal tenham pedido a destruição da Ucrânia, Putin tem sido mais vago recentemente sobre seus objetivos de guerra, pelo menos em comentários públicos.

Kortunov disse que Putin ainda pode declarar a tarefa cumprida quando a Rússia capturar a maior parte da região de Donbass. A Rússia ampliou seu controle sobre essa área significativamente desde o início da guerra, mas a Ucrânia ainda controla muitas grandes cidades e vilas.

“Se tudo terminar com o Donbass”, disse Kortunov, “provavelmente haveria uma maneira de deixar claro que esse sempre foi o plano”. Putin deixou essa opção aberta para si mesmo.

Sem solução para o conflito à vista, a União Europeia deu na quarta-feira um grande passo para enfraquecer a capacidade de Putin de financiar a guerra, propondo Embargo abrangente ao petróleo russo. A medida, que deve obter aprovação final dentro de alguns dias, deve proibir as importações de petróleo bruto russo em quase todos os países da UE nos próximos seis meses e proibir produtos petrolíferos refinados até o final do ano.

“Vamos ser claros, não será fácil”, disse Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu em Estrasburgo, França, onde o anúncio foi recebido com aplausos. Alguns estados membros são fortemente dependentes do petróleo russo. Mas nós simplesmente temos que trabalhar nisso.”

A União Europeia também prometeu nesta quarta-feira apoio militar adicional à Moldávia, a ex-república soviética na fronteira sudoeste da Ucrânia que, segundo autoridades ocidentais, pode ser usada pela Rússia como trampolim para novos ataques.

As preocupações de segurança aumentaram na Moldávia na semana passada, quando explosões misteriosas abalaram a Transnístria, uma região separatista apoiada pelo Kremlin no país onde a Rússia mantém soldados desde 1992.

Embora as autoridades europeias tenham dito que “aumentariam significativamente” o apoio militar à Moldávia, forneceriam equipamentos militares adicionais, bem como ferramentas para combater a desinformação e os ataques cibernéticos, eles não forneceram detalhes.

Contribuir para a reportagem Jane cartomante E Neil Mac Farquhar E Matina Stevis Gridnev E Monica Bronczuk .