As restrições podem resultar em uma perda de receita de até 90%

O presidente da Associação dos Bares e Discotecas (ABDMP) da Movida du Porto (ABDMP) disse que as novas medidas de combate ao Govt-19 “reduziram o cliente e o volume de negócios em mais de 60% e em alguns casos chegaram a 90%”.

“Nestes primeiros dias, estou a falar da realidade da cidade e vila do Porto, das cerca de 30 empresas, com uma ou outra excepção, a maioria teve quedas de clientes e mais de 60% do volume de negócios. Locais com 90% de perdas este fim-de-semana “, disse Miguel Camos.

Em declarações à Lusa, o responsável da ABDMP afirmou: “Alguns estabelecimentos já pensam em encerrar as suas instalações porque as casas estavam praticamente vazias no sábado à noite”.

Por isso, Miguel Chamos apela ao governo para que disponibilize testes e “acima de tudo, que avance com o apoio ao sector”.

“Na verdade, demorou um dos melhores meses do ano, ou seja, dezembro. As perspectivas para todo o setor são sombrias. É quase como se estivéssemos voltando a um período fechado porque temos vagas que estavam completamente vazias ou com 90% de perdas , “ele enfatizou.

O responsável acrescentou: “O setor está novamente em uma situação muito precária e será difícil devido à falta de apoio governamental, demissões e perdas de faturamento. Houve sobreviventes por quase 20 meses, mas talvez desta vez eles não tenham como pagar ele e terá que fechar seu negócio permanentemente. “

“Esperamos um dezembro muito sombrio. Ao impor restrições à atividade econômica, o governo deve automaticamente perceber que tem que colocar o apoio na mesa”, afirmou.