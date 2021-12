As reparações declaradas pelo proprietário da Telsa custarão 20.000 euros. Escolha dinamite

O proprietário de um Tesla Model S 2013 prepara seu carro para uma explosão

Nova Delhi:

A gigante automotiva Tesla está liderando o setor de carros elétricos com inovações e novas tecnologias. Mas isso não foi suficiente para evitar que um cliente insatisfeito explodisse seu Tesla com 30 kg de dinamite.

Jaala, uma idílica vila coberta de neve na região de Kymenlaakso, no sul da Finlândia, com uma população de apenas alguns milhares, passou por um acidente bizarro no qual o proprietário de um Tesla Model S 2013 prepara seu carro para explodir.

A equipe do canal do YouTube – Pommijatkat – filmou todo o episódio que estreou hoje com a ajuda de alguns voluntários.

Um carro Tesla foi explodido em uma pedreira abandonada

O vídeo começa com fotos do interior pitoresco da Finlândia com vastas áreas cobertas de neve e muito poucas casas e árvores. A narração fala sobre a vida e suas dificuldades neste país. “De vez em quando, as coisas dão errado, não choque o fã. Então é hora da teimosia finlandesa vir à tona”, disse ele, definindo o tom para o que vem a seguir – uma explosão massiva.

Varas de dinamite foram colocadas em um lado do carro para direcionar a explosão em uma direção

“O trabalho de Pommijatkat desta vez é explodir um Tesla Model S 2013”, a narração declarou antes que o proprietário do carro – Thomas Katainen – revelasse o motivo.

“Quando comprei um Tesla, os primeiros 1.500 km foram ótimos. Era um carro excelente. Aí surgiram os códigos de erro. Por isso, encomendei um guincho para levar meu carro à estação de serviço. Por cerca de um mês o carro ficou dentro na loja do revendedor, finalmente recebi um telefonema informando que eles não podiam fazer nada pelo meu carro. A única opção é trocar toda a célula da bateria ”, diz o proprietário com seu Tesla branco ao fundo.

“Vai custar-me pelo menos 20 mil euros.”

Explodir não foi uma tarefa fácil

“Então, eu disse a eles que estava vindo para levar meu carro. Agora vou explodir o carro inteiro porque aparentemente não havia garantia nem nada”, disse ele.

A explosão não foi uma tarefa fácil. Varas de dinamite foram colocadas em um lado do carro para direcionar a explosão em uma direção e garantir que os estilhaços atingissem uma parede rochosa atrás do carro. O circuito do fusível está montado.

“Agora me sinto bem”, disse o dono do carro.

O vídeo mostra uma montagem do tipo de esforço empregado na preparação de um Tesla para essa explosão massiva.

De repente, um helicóptero é visto voando e jogando uma efígie do CEO da Tesla, Elon Musk, com um capacete. “Ok, Elon Musk nos ligou ontem e disse que realmente queria dar uma volta com Tesla”, brinca acrobacias no canal do YouTube.

Helicóptero abateu o boneco do CEO da Tesla Elon Musk – completo com capacete

A boneca é então presa ao banco do motorista do Tesla e agora é hora de partir.

Depois disso, a tripulação com o dono do carro entra no cofre, pronta para apertar um botão. “Alguma ideia agora?” Eles perguntam ao Sr. Katainen. “Sinto-me bem agora”, diz ele, “mal posso esperar para explodir.” Na contagem de três, o carro explodiu.

O vídeo, que teve mais de 2,23 visualizações em poucas horas, mostra a explosão de diferentes ângulos, em câmera lenta, bem como as peças carbonizadas do carro de última geração. Em seguida, a tripulação e o proprietário recolhem os destroços e os empilham. Nada sobrou. Não sobrou absolutamente nada “, disse o Sr. Katainen para a câmera, acrescentando:” Não gostei muito de Tesla! Além disso, posso ser a primeira pessoa no mundo a explodir um Tesla. Alguma história . ”