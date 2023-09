As reclamações se acumulam contra Luis Rubiales – e não apenas por causa do beijo forçado em um astro do futebol na Copa do Mundo

CNN

–



Embora o burburinho em torno do beijo indesejado gire em torno do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, alguns podem se surpreender ao saber que a denúncia inicial não foi feita pela mulher que ele beijou, mas por um homem que assistia ao jogo em Madrid. .

Miguel Angel Galán assistiu com orgulho à Espanha vencer o Mundial Feminino. Sua alegria se transformou em desgosto quando Rubiales deu aquele beijo forte na estrela do time, Jenny Hermoso.

Em poucos minutos, Galan, chefe do Centro Nacional de Formação de Treinadores de Futebol, disse que estava a elaborar uma queixa formal ao Conselho Supremo do Desporto do governo espanhol.

Foi um ato sexista e inaceitável. “É um ato chauvinista de um presidente já atormentado por escândalos de corrupção e sexismo.” “Estes são os dois problemas estruturais da união em Espanha: corrupção e sexismo.”

É evidente que há muitos em Espanha que concordam com isto. Centenas têm Eu saí em protesto Contra Rubiales. A seleção feminina espanhola recusou-se a jogar até que Rubiales foi expulso. A própria Hermoso confirmou que não gostou nem aprovou o comportamento rude de seu chefe na Copa do Mundo.

“Eu me senti vulnerável e vítima de um ato impulsivo, sexista e equivocado”, disse ela. Na situação atual.

Rubiales inicialmente tentou impedir os danos gravando um vídeo tímido de desculpas. Mas quando isso não acalmou a ira do público, ele redobrou os seus esforços numa reunião amplamente transmitida da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e Ele desafiadoramente se recusou a renunciarEm meio aos aplausos do público, em sua maioria homens. Na sua declaração final, ele disse que cometeu “alguns erros óbvios”, mas foi tratado injustamente.

Desde que Galan apresentou a primeira denúncia contra Rubiales em 20 de agosto, dia da final da Copa do Mundo, mais 15 denúncias foram apresentadas ao CSD, por organizações e indivíduos, que vão desde alegações de agressão sexual até abuso de poder, segundo um CSD. porta-voz. . Nas suas últimas declarações, Rubiales negou consistentemente qualquer irregularidade.

Embora tenha uma função oficial, Galán é extraoficialmente um arquiinimigo de Rubiales e da Federação Espanhola de Futebol, com Galán tendo como missão erradicar a corrupção.

Ele disse à CNN que apresentou mais de 50 queixas, algumas das quais levaram à prisão do ex-presidente da federação – Ángel María Villar, que supervisionou o futebol espanhol durante quase 30 anos – sob acusações de corrupção, e as paredes do modesto escritório de Galan em Madrid foram destruídas. coberto. Com as manchetes dos escândalos do futebol em destaque. Ele disse à CNN que o alvoroço por causa do beijo é apenas o começo de um conflito mais longo.

“O que deve ser feito agora é realizar eleições novas e limpas, para que as mulheres possam participar na instituição”, disse Galan à CNN, referindo-se à próxima votação para a presidência da Federação Espanhola de Futebol. Então, através destas eleições na União, poderá finalmente haver uma renovação política.

À medida que o escândalo crescia, até os familiares de Rubiales se voltaram contra ele. Seu tio e ex-chefe de gabinete, Juan Rubiales, disse ao jornal espanhol El Mundo que testemunhou seu sobrinho usando fundos da Federação Espanhola de Futebol para organizar festas privadas e férias românticas, além de solicitar propinas de autoridades sauditas para sediar a Supercopa da Espanha na Arábia Saudita. Arábia. .

“Não fiquei nem um pouco surpreso”, disse Juan Rubiales ao El Mundo sobre o beijo. “Ele é um homem muito arrogante e não se comportou como um presidente deveria. Em vez de ser um líder político, ele queria ser um guerreiro que via fantasmas e inimigos por toda parte. No final, seu pior inimigo era ele mesmo.

A CNN entrou em contato com Luis Rubiales e com a Federação Espanhola de Futebol sobre as alegações feitas por Juan Rubiales. Nenhum deles respondeu.

Quando o furor sobre o beijo estourou, o Ministério Público espanhol já estava investigando Rubiales por tráfico de influência e suborno desde o verão passado, de acordo com documentos do CSD obtidos pela CNN.

Rubiales negou consistentemente todas as alegações de corrupção no passado.

Ele foi suspenso provisoriamente pela FIFA durante a audiência disciplinar.

Por que a emissora acha que o beijo indesejado do presidente do futebol espanhol com o jogador é a ‘ponta do iceberg’

Repleta de tradição, a Federação Espanhola de Futebol controla há muito tempo as lucrativas fortunas futebolísticas do país. Mas a entrada das jogadoras de futebol nos níveis profissionais mais elevados foi um catalisador para a mudança, uma vez que exigiam salários e direitos iguais, expondo problemas estruturais no futebol espanhol, diz Beatriz Alvarez, presidente da La Liga, a principal liga feminina de Espanha.

Alvarez afirmou: “A questão não se resolve com a demissão de Luis Rubiales. Isto requer um processo de mudança absoluta e de reestruturação do modelo e conceito da própria Federação de Futebol”. “Acho que há muitas pessoas próximas de Rubiales que estão promovendo este sistema corrupto… É inaceitável, mostra que todo o modelo tem que mudar mais do que o presidente tem que mudar.”

Alvarez, ex-jogadora de futebol, teve suas próprias divergências com Rubiales.

Meses depois de começar seu novo emprego na La Liga no verão passado, Alvarez, ainda amamentando um recém-nascido, disse que solicitou uma videoconferência com Rubiales. Mas o presidente do sindicato recusou, diz Alvarez, dizendo-lhe para se concentrar em ser uma boa mãe que fica em casa e delegar as suas tarefas de trabalho a alguém que ela pudesse conhecer pessoalmente no seu escritório.

Ela diz que o beijo indesejado na Copa do Mundo é apenas uma extensão da mesma situação.

“Isso não me surpreende. Ele mostra quem Luis Rubiales realmente é. A pessoa que alguns de nós conhecemos em particular, mas agora o mundo inteiro pode realmente ver”, disse ela à CNN. futebol, que foi ignorado por tanto tempo… “A carreira dele foi o que finalmente tirou esse homem da federação.”