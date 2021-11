As melhores ofertas em telefones Galaxy, TVs e muito mais

– As recomendações são selecionadas independentemente pelos editores “Review”. As compras que você faz por meio de nossos links podem nos render uma comissão.

Uma das melhores partes Black Friday 2021 é uma ampla gama de descontos em tecnologia de ponta das principais marcas. Samsung Estão entre as maiores coleções, e a marca oferece grande economia na TelevisoresE eletrodomésticoE telefonesE computador portátil E mais como parte da Promoção da Black Friday.

Isso significa que você economiza em tudo, começando do novo Smartphone Samsung Galaxy Z Flip3 para a marca Máquinas de lavar louça de aço inoxidável. Não só isso, mas você também pode economizar mais ao negociar dispositivos específicos. Há muito mais para verificar, mas aqui estamos, com as melhores ofertas da Samsung.

Melhores ofertas da Black Friday TV da Samsung

Melhores ofertas e smartphones wearable da Samsung Black Friday

Melhores ofertas da Black Friday da Samsung em eletrodomésticos

Melhores ofertas da Black Friday da Samsung para laptop, tablet e monitores

A Samsung está fechando negócios na Black Friday?

Sim com certeza. A Samsung está oferecendo ofertas em TVs, smartphones, vestíveis, eletrodomésticos, laptops, tablets, aspiradores de pó e muito mais.

Por que devo comprar diretamente da Samsung?

Além de preços significativamente reduzidos, a Samsung oferece transporte gratuito e reciclagem da sua TV antiga quando você adquire uma nova. Também há frete grátis, entrega sem contato e devoluções simples se você achar que ele não se encaixa no seu espaço ou na decoração da sua casa. Com a molduraVocê também obtém 50% de desconto nas opções de bordas personalizáveis, incluindo marrom moderno, teca moderna, chanfrado branco, chanfrado branco moderno ou vermelho tijolo, todos os quais podem ser trocados pelo preto padrão. Normalmente a partir de US $ 100, as atualizações do Edge podem ser suas por apenas US $ 50 (dependendo do tamanho da TV que você escolheu) durante o período de venda.

Você pode financiar a compra ou tem que pagar adiantado?

Se você não quiser pagar diretamente ou colocar todo o valor em crédito, pode optar por pagar mensalmente por até 48 meses e dividir o custo de uma nova TV, lava-louças ou outros itens caros ao longo de quatro anos. Sem entrada e financiamento com APR de 0%.

com samsung Experimente agora, pague depois Oferta, você também pode experimentar um produto elegível por até 21 dias e começar a fazer pagamentos assim que esse tempo tiver passado. Após esse período, você pode pagar em três parcelas usando o Affirm. Se decidir devolver o produto durante o período de avaliação, você também pode fazer isso.

Existem ofertas especiais?

Sim com certeza. Em todo o site e durante a venda, você pode obter outras ofertas especiais, incluindo promoções como um par de fones de ouvido sem fio verdadeiros com a compra de alguns aspiradores de pó sem fio. Com quadro de tvPor exemplo, você pode adicionar voz qualificada Compre até $ 270 por tempo limitado, proporcionando uma experiência de áudio aprimorada e mais envolvente enquanto assiste a filmes ou TV, joga videogame ou até mesmo ouve música.

Você deve comprar o Samsung Care +?

Depende. + Samsung Care O programa de garantia adicional da Samsung oferece cobertura de até quatro anos adicionais mediante o pagamento de uma taxa. Dependendo do produto, pode incluir desde uma sessão de preparação pessoal até a proteção contra problemas mecânicos e elétricos. Para itens caros, como televisores ou produtos portáteis, como smartphones, pode valer a pena examinar e comparar os custos de substituição esperados com a garantia adicional.

