As melhores ofertas da Black Friday no Nintendo Switch até agora

Os produtos discutidos aqui foram selecionados de forma independente por nossos editores. A GameSpot pode receber uma parte da receita se você comprar qualquer coisa apresentada em nosso site.



com sexta-feira negra 2022 Apenas uma semana depois, mais e mais ofertas do Nintendo Switch estão surgindo nos principais varejistas. Já conhecemos os acordos oficiais existentes da Nintendo, incluindo Pacote de fim de ano do Nintendo Switch, que aparecerá pelo quarto ano consecutivo. O pacote será complementado por ofertas em alguns exclusivos populares do Nintendo Switch. Além dessas ofertas, existem muitos descontos excelentes em exclusividades do Nintendo Switch e sucessos de terceiros. Reunimos as melhores ofertas do Black Friday Switch.

Vamos começar com os acordos oficiais da Nintendo. Esses jogos incluem um par de jogos Zelda, Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Animal Crossing: New Horizons e muito mais. Esses jogos estarão disponíveis por até $ 20 de desconto. Você também pode economizar muito em Mario Kart Live: Home Circuit.

Felizmente, esses não são exclusivos do Switch que estão disponíveis com grandes descontos. Economize em vários jogos de Pokémon, incluindo Pokémon Scarlet/Violet, bem como títulos de Super Mario e uma série de ótimos RPGs do Nintendo Switch.

Embora não seja tecnicamente relacionado ao Nintendo Switch, Conjuntos Lego Super Mário Atualmente disponível com 20% de desconto na Nintendo Store. Isso está em uma promoção antecipada da Black Friday, com ofertas terminando em 16 de novembro.

Enquanto isso, o pacote de férias do Nintendo Switch e as ofertas de jogos estarão disponíveis a partir de 20 de novembro. Todas as ofertas terminam no domingo, 27 de novembro.

Mais ofertas da Black Friday

Reunimos todas as ofertas oficiais do Nintendo Switch Black Friday abaixo. Obviamente, certamente haverá mais ofertas relacionadas ao Switch durante a Black Friday, incluindo descontos em outros jogos exclusivos em varejistas selecionados. Na verdade, agora existem muitas ótimas ofertas de jogos da Black Friday para o Nintendo Switch, por isso as incluímos nas ofertas oficiais.