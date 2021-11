As ligações após a morte chegam a US $ 4,5 milhões na noite de quinta-feira – Prazo

Sony Caça-fantasmas: a vida após a morte Ele teve um início promissor nas bilheterias antes do Dia de Ação de Graças $ 4,5 milhões, antes da reinicialização totalmente feminina da Sony em 2016, que registrou US $ 3,5 milhões na sexta-feira. Enquanto a Sony esperava US $ 27 milhões – US $ 28 milhões, e a indústria acima de US $ 30 milhões – US $ 35 milhões, as vendas de ingressos nas noites de quinta-feira (que começaram às 16h em 3.450 locais) colocaram Jason Reitman em posição de potencialmente superar cada uma dessas expectativas. Qualquer pagamento aqui na bilheteria é apenas boca a boca. A sequência está agendada para 4.300 cinemas.

Versão anterior de Paul Feig de Ghostbusters Ele ganhou $ 17,1 milhões na sexta-feira, incluindo pré-visualizações, uma abertura doméstica de $ 46 milhões e terminou com um múltiplo de 2,8x do B + CinemaScore a $ 128,3 milhões. Essa pontuação de público foi menor do que a sequência de 1989 dirigida por Evan Reitman Ghostbusters 2 que tinha um A-. Caça-fantasmas: a vida após a morte Todos os cinemas Imax e PLF estarão em operação neste fim de semana.

Em termos de promoção, a empresa de análise social RelishMix relata que Caça-fantasmas: a vida após a morte Ele largou seu primeiro trailer em 9 de dezembro de 2019 e começou a ganhar impulso até o prazo final de julho de 2020, apenas para apertar o botão de parar Covid. No ano seguinte, até abril, o estúdio divulgou clipes semanais nas páginas do filme no Facebook, à medida que a indústria se reinicializava. daqui em diante, tem 105 vídeos para 7,6 milhões de visualizações orgânicas “o que é sólido”, diz RelishMix. No YouTube, 11 vídeos foram republicados com uma propagação viral de 41: 1, que coletou 94,3 milhões de visualizações “com envio excepcional para sites de avaliação”. O mundo da mídia social de 40,9 milhões da Sony é promovido pela Film para 3,2 milhões de fãs e Playstation para 104,2 fãs, que são combinados em um universo total de mídia social de 275,6 milhões.

conversa sobre Caça-fantasmas: a vida após a morte Inclinando-se para o positivo “com entusiasmo pelos novos membros do elenco Finn Wolfhard e Paul Rudd – e referências alegres ao original de 1984 com o retorno de Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts”, diz Relish Mix. “O segundo replay é intensamente nostálgico para os fãs, uma reminiscência de Nova York nos anos 80 e a sensação de que os Ghostbusters estão aqui para salvar o dia. Os fãs de Wolfhard apontam para a conexão óbvia com o elenco. Coisas estranhas Eles se vestem como Ghostbusters em um episódio. Gozer, o Gozerian, e o homem Stay Puff, juntamente com conversas sobre o videogame, levam à promoção cruzada que pode ser vista no mundo do PlayStation. Os céticos falam sobre a primeira reinicialização de 2016 e agora, com um episódio liderado por uma criança e como ele vai funcionar. “

As estrelas da mídia social para uma foto incluem Dan Aykroyd com 1,8 milhões de fãs, McKenna Grace com 1,6 milhão. Wolfhard com 20,9 milhões no Instagram. Jason Reitman conta com mais de 228 mil entre sua conta no Instagram e no Twitter.

Bênção com Ghostbusters:

Também estreia o filme biográfico da Warner Bros. Richard Williams Rei richard Sobre o pai das estrelas do tênis Venus e Serena Williams, em 3.250 cinemas e na HBO Max. O filme espera começar em US $ 10 milhões.

Disney



Disney eternidade Ele terminou sua segunda semana com o que pôde $ 33,7 milhões Em primeiro lugar em 4.090 cinemas depois de A $ 1,3 milhões Quinta-feira, -19% de quarta-feira, coloque o endereço MCU em $ 124,9 milhões. Espera-se que o filme caia 50% no final de semana 3 com cerca de US $ 13 milhões para o slot 2, a menos que … Rei richard supera significativamente.

Lançamento teatral Paramount de Clifford, o grande cachorro vermelhoE Que também está disponível em residências na Paramount +, viu $ 655.000 na quinta-feira em 3.700 locais, -8% a partir de quarta-feira e totalizou $ 25,4 milhões. Clifford Parece que pelo menos 40% de por três dias, totalizando $ 16,6 milhões Por menos de $ 10 milhões. CliffordOs últimos sete dias de BO alcançaram US $ 19,8 milhões.

Warner Bros. / legendary Duna Realizado neste último fim de semana na HBO Max antes de ser exclusivo para o programa em seu segundo mês, ele continua a liderar, ficando em terceiro lugar com uma classificação de 3. $ 7,5 milhões Quarta semana em showroom discricionário de 3.282 450 mil dolares Quinta-feira, o total acabou $ 95M. A foto removerá a Century Mark das bilheterias domésticas esta semana, a segunda Warner a fazê-lo durante a pandemia após Legendary’s Godzilla x Kong.

Em quarto lugar está o UAR / MGM’s Sem tempo para morrerE que também está em casas com PVOD, que ganhou 385 mil dolares Ontem em 2867, -2% para $ 6,1 milhões Sexta semana, a corrida total nos Estados Unidos e Canadá 152 milhões de dólares.

O quinto lugar pertence à Sony Veneno: Que haja um massacre, Reservado em 2.538 com uma quinta-feira estimada em $ 250.000, contra 7% de quarta-feira, para a sétima semana de 5 milhões de dólares e operação total $ 203,7 milhões.