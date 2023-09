As inundações na Líbia criaram uma parede de água através de Derna e de outros lugares. Essas fotos mostram a devastação.

Destruidor Inundações na Líbia Causou estragos na cidade tubérculo Na costa mediterrânica e noutros locais do país do Norte de África, edifícios foram destruídos, estradas destruídas e carros atropelando tudo o que se encontra no seu caminho.

Esse sistema de tempestade Ele criticou três países Na semana passada, barragens na Líbia foram forçadas a ruir, provocando inundações sem precedentes no vale do rio.

Milhares de pessoas morreram no desastre, que um funcionário da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho comparou a um forte terremoto que atingiu o país. Marrocos No final da semana passada.

Um porta-voz do Ministério do Interior disse na terça-feira que o número de mortos ultrapassou 5.300 pessoas mortas só na cidade de Derna devido às inundações causadas pela tempestade mediterrânica Daniel.

Um homem fica ao lado de um carro danificado em Derna, na Líbia, depois que uma forte tempestade e fortes chuvas atingiram o país, em 12 de setembro de 2023. Reuters/Issam Omran Al-Faytouri



O chefe da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho disse que o número de mortos inclui três voluntários do Crescente Vermelho que foram mortos enquanto ajudavam famílias deslocadas pelas inundações. Postado nas redes sociais.

Um homem disse à agência de notícias Reuters que 30 de seus parentes morreram no desastre.

“A maioria das pessoas estava dormindo. Ninguém estava preparado”, disse Mustafa Salem ao canal.

Homens caminham perto dos escombros de edifícios causados ​​pelas enchentes em Derna, leste da Líbia, em 11 de setembro de 2023. AFP via Getty Images



Hisham Abu Shekiwat, Ministro da Aviação Civil no leste da Líbia, disse à Reuters que os corpos foram despejados por todo o mar, em vales e debaixo de edifícios.

As pessoas observam os danos causados ​​pelas inundações inesperadas em Derna, no leste da Líbia, em 11 de setembro de 2023. AFP via Getty Images



O ministro da saúde da região, Othman Abdel Jalil, disse à Associated Press que algumas das vítimas podem ter sido arrastadas para o mar.

Abdul Jalil disse: “Ficamos surpresos com a extensão da destruição. A tragédia é muito grande e está além das capacidades de Derna e do governo.”

As pessoas observam os danos causados ​​pelas inundações inesperadas em Derna, no leste da Líbia, em 11 de setembro de 2023. AFP via Getty Images



Carros capotados estão entre outros destroços causados ​​pelas enchentes em Derna, leste da Líbia, em 11 de setembro de 2023. AFP via Getty Images



Um menino arrasta uma mala pelos escombros na área afetada pelas enchentes de Derna, no leste da Líbia, em 11 de setembro de 2023. AFP via Getty Images



Área afetada pelas enchentes em Derna, leste da Líbia, em 11 de setembro de 2023. AFP via Getty Images



Pessoas presas na estrada após uma forte tempestade e fortes chuvas atingirem a cidade de Shahat, na Líbia, em 11 de setembro de 2023, em foto tirada com um drone. Reuters/Ali Al-Saadi



As enchentes cobriram a área depois que uma forte tempestade e fortes chuvas atingiram Al-Mukhaili, na Líbia, em 11 de setembro de 2023, nesta foto postada. Líbia Al-Hadath/Boletim via Reuters



As enchentes cobriram a área depois que uma forte tempestade e fortes chuvas atingiram Al-Mukhaili, na Líbia, em 11 de setembro de 2023, nesta foto postada. Líbia Al-Hadath/Boletim via Reuters



