Tim Cook empurrou o valor da Apple para a marca de US $ 3 trilhões, e muito disso tem a ver com a habilidade do ex-chefe de operações de administrar o relacionamento com a China, onde muitos de seus produtos são feitos, e muitos deles estão sendo cada vez mais vendidos. . Relatório desta semana de a informação Ele se baseia em fontes não identificadas e documentos internos para descobrir alguns detalhes sobre as relações da Apple com a China.

Um memorando de entendimento de 1.250 palavras entre a Apple e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China dura cinco anos e vale US $ 275 bilhões em gastos.

Isso inclui uma solicitação que a Apple supostamente recebeu em 2014 ou 2015, por volta de Um pequeno grupo de ilhas desabitadas China e Japão parecem ter uma disputa sobre quem os possui. Indo pelas ilhas Senkaku ou pelas ilhas Diaoyu, dependendo do lado do argumento que você está adotando, eles inspiraram um pedido da China aos membros da equipe de mapeamento para fazê-los parecer maiores, mesmo quando os visualizadores no mapa são minimizados. de acordo com a informaçãoNão apenas a Apple acabou fazendo a mudança, mas até hoje, para os telespectadores que usam seu mapa de dentro da China, as ilhas ainda são vistas de forma mais ampla do que seus arredores.

O relatório também detalha as controvérsias sobre tudo, do iTunes e iCloud ao Apple Pay. O número que sobressai acima de tudo é um memorando de entendimento de 1250 palavras a informação Tim Cook diz que assinou durante uma viagem anunciada à China em 2016. Da forma como foi apresentado, Cook foi para a China devido a repetidas ações regulatórias que afetam os negócios da Apple. Ao assinar um acordo de cinco anos (com opção de estender até o sexto ano) prometendo investimentos, negócios e treinamento na China, no valor estimado de US $ 275 bilhões, a meta era evitar maiores transtornos.

e como a informação Confirmado a partir de suas fontes, isso parece ser em grande parte verdade. Relatório indica Dados de analistas da Counterpoint Research Quem disse isso em outubro, a Apple se tornou a maior marca de smartphone da China, um título que não ocupava há seis anos. Enquanto isso, a Apple criou novos centros de pesquisa e desenvolvimento no país e começou Armazene dados do iCloud para usuários chineses lá.

No entanto, essa relação também tem aspectos negativos com os críticos. Questionando o compromisso da empresa com a privacidade – Recurso especial de paging Não estará disponível na China E transações comerciais com as empresas acusadas Links para trabalho forçado uigur. Isso é antes de mencionar as outras concessões aparentes que remontam a essa decisão nas ilhas em disputa, como Números que a Apple não permite que você grave no iPad na China E Remova alguns aplicativos.

Depois que o relatório apareceu, ele apareceu Jornal da Manhã do Sul da China Relatórios (via Maçã de dentro), que um jornal estatal na China se referiu a isso como “macarthismo”, alegando que foi um ataque “claramente motivado pelo ‘politicamente correto’ da sinofobia”.