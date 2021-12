As forças de Tigrayan executaram sumariamente dezenas de civis na região de Amhara, na Etiópia, disse a Human Rights Watch

A Human Rights Watch instou o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas a abrir uma investigação internacional sobre os abusos cometidos pelas partes em conflito na região expandida. Luta Tigray.

Em 31 de agosto, a Human Rights Watch disse: “As forças tigrianas entraram no vilarejo de Al-Shannah e travaram batalhas esporádicas e às vezes violentas com as forças federais etíopes e milícias aliadas Amhara. Nos cinco dias seguintes, as forças Tigrayan executaram 26 pessoas. Procedimento sumário . Civis em 15 incidentes separados antes da retirada de 4 de setembro. “

O grupo de direitos humanos também relatou que em 9 de setembro, de acordo com testemunhas oculares, as forças de Tigrayan executaram sumariamente 23 pessoas na cidade de Kobo em quatro incidentes separados, as mortes aparentemente em retaliação aos ataques de fazendeiros contra o avanço das forças Tigrayan antes disso. , Ele disse.

A Human Rights Watch disse que conduziu entrevistas remotas em setembro e outubro com 36 pessoas, incluindo testemunhas dos assassinatos, parentes e vizinhos das vítimas, figuras religiosas e médicos sobre os combates e abusos na aldeia de Al-Shanna Teklihaimanot (Al- Shanna) e a cidade de Kubo.