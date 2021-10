As estimativas de lucro da Ford estão superando. As ações sobem porque os lucros estão de volta.

tamanho da fonte





Ford Motor



As ações subiram no final do pregão após a empresa mencionado Trimestre é muito melhor do que Motores gerais eu fiz hoje mais cedo.

fortaleza



(Barra de ações: F) Ele conseguiu superar as expectativas de lucros, assim como seus pares, mas a Ford também aumentou sua projeção de lucros para o ano inteiro, algo que a GM não conseguiu fazer. A Ford também superou a General Motors de outra maneira. Pagou dividendos trimestrais aos acionistas.

Após o fechamento do mercado na quarta-feira, a Ford (símbolo: F) relatou lucro por ação de 51 centavos, US $ 3 bilhões em lucro operacional e US $ 37,5 bilhões em vendas. Wall Street esperava um lucro por ação de 27 centavos, US $ 1,7 bilhão em receita operacional e US $ 38,2 bilhões em vendas.

As ações da Ford subiram cerca de 8,3% no período de negociação após o fechamento.

A orientação financeira parece forte. A Ford elevou sua projeção de lucro operacional para o ano inteiro para um novo ponto médio de cerca de US $ 11 bilhões, de um ponto médio anterior de US $ 9,5 bilhões. Isso significa US $ 2,1 bilhões em lucro operacional do quarto trimestre para o quarto trimestre de 2021. Street previu cerca de US $ 2 bilhões em lucro operacional para o quarto trimestre.

“Estamos criando um futuro vibrante à medida que emergimos da escassez de chips e das restrições de COVID”, disse o CEO Jim Farley. Para ele, a mola significa que está esperando o retorno da produção quando as peças estiverem disponíveis. A Ford quer reconstruir o estoque do revendedor, que é historicamente baixo.

As vendas totais de carros foram Cerca de 18% no trimestre em comparação com o ano passado. Essas vendas no acumulado do ano caíram 7% em relação ao mesmo período do ano passado.

A notícia mais importante pode ser o dividendo. Os acionistas receberão um pagamento de 10 centavos no quarto trimestre. A distribuição de dividendos foi suspensa desde março de 2020; A Ford havia pago um dividendo trimestral de 15 centavos antes.

“O dividendo reflete nossa confiança em melhorar a rotatividade do negócio e nossa capacidade de financiar todas as nossas demandas de capital, incluindo maior investimento em eletricidade e no caminho de nosso veículo Ford. [strategic] O diretor financeiro John Lawler disse na teleconferência de resultados da empresa.

As ações da Ford caíram 2,7% durante o horário normal de negociação na quarta-feira, depois que a General Motors (GM) informou seus lucros na manhã de quarta-feira. A GM venceu, mas, ao contrário da Ford, a empresa não aumentou sua projeção de lucro operacional para o ano inteiro. Com o dinheiro que a GM já ganhou nos primeiros nove meses do ano, o lucro operacional implícito para o quarto trimestre de US $ 1,1 bilhão a US $ 2,1 bilhões parecia leve. Os analistas esperavam que o lucro operacional do quarto trimestre fosse de cerca de US $ 2,3 bilhões. As ações da GM caíram 5,4% na quarta-feira, enquanto as ações da GM caíram 5,4% na quarta-feira



Standard & Poor’s 500

diminuiu 0,5%. o



Dow Jones Industrial Average

Caiu 0,7%.

Os semicondutores são a causa da vulnerabilidade. Tanto a Ford quanto a GM foram afetadas pela escassez mundial de chips. As duas empresas esperam que a situação melhore em 2022.

Apesar dos problemas de produção, as duas lojas estão indo bem. As ações da GM aumentaram 30% desde o início do ano. No preço de fechamento de quarta-feira de US $ 15,52, as ações da Ford estavam ganhando cerca de 77%.

Escreva para Al Root em allen.root@dowjones.com