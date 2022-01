As diretrizes do CDC para antivirais dão a maior parte dos não vacinados

Cerca de um ano atrás, a disseminação global das vacinas COVID-19 começou nos Estados Unidos.

Embora alguma hesitação inicial fosse esperada, foi amplamente assumido que o público adotaria uma vacina segura, eficaz e gratuita assim que estivesse prontamente disponível. quem – qual alta porcentagem Da população elegível rejeitando tais vacinas – muitas vezes ao custo da morte para si ou para seus familiares – parecia incompreensível. Porém, é exatamente isso O que aconteceu.

Ironicamente, entre as centenas de pacientes não vacinados tratados em meu hospital durante esta pandemia, ainda não vi tratamentos que se recusam como anticorpos monoclonais, todos com mais Efeitos colaterais das vacinas que recusaram.

Embora os mandatos tenham aumentado o número de vacinas entre certos grupos, incentivos, conscientização e apelos ainda enfrentam forte resistência. Não há nenhuma boa razão para acreditar que isso vai mudar. Tendo sobrevivido à corrida do COVID-19 no inverno de 2021, os sistemas de saúde experimentaram relativa calmaria por um longo tempo. No meu próprio hospital, o número de pacientes com COVID-19 caiu de mais de 700 durante a primeira onda para números de um dígito na primavera e no verão de 2021. A onda delta que chegou neste outono, rapidamente seguida pela Omicron, aumentou o número de casos de forma exponencial, com crescente O número de internações dia a dia.

A imunidade enfraquecida das vacinas iniciais – que exigiam doses de reforço – exacerbou o problema. Deve-se notar também que as vacinas e reforços atuais são projetados contra um vírus que não existe mais. Embora mais reforços sejam inevitavelmente necessários (a maioria das doenças requer tratamentos crônicos), a vacina atual e o regime de reforço fornecem a melhor proteção disponível agora. Mas ainda estamos vulneráveis.

As rupturas ocorrem rotineiramente entre vacinadores e reforços. Vinte e cinco por cento das hospitalizações atuais por COVID-19 foram em pacientes vacinados, e uma pequena porcentagem também foi aumentada. Esses números certamente aumentarão nos próximos meses, à medida que a imunidade à vacina continuar diminuindo. Embora seu prognóstico seja melhor do que o de seus homólogos não vacinados, os pacientes vacinados permanecerão no hospital, sofrendo e possivelmente morrendo, especialmente se tiverem comorbidades.

Com o aumento dos casos de COVID-19, há um aumento correspondente na demanda por tratamento.

Os tratamentos atuais, como Sotrovimab, um anticorpo monoclonal com atividade contra omicron, e agentes orais, Paxlovid e Molnupiravir, estão em grave escassez. na verdade a demanda Excedeu em muito nossas capacidades, levantando o espectro da legalização e uma série de questões médicas, sociais e éticas.

Uso e administração desses tratamentos – Financiado pelo governo federal Sem custo para o usuário final – governado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e priorização do estado. Embora os pacientes imunossuprimidos estejam adequadamente no topo da lista, a maioria dos pacientes que não são imunizados receberá o próximo nível de prioridade mais alto.

Por exemplo, um ex-fumante de 35 anos que não está imunizado com asma tem prioridade sobre um paciente com câncer de 66 anos que foi vacinado. Da mesma forma, um fumante de 25 anos não vacinado com depressão tem precedência sobre um paciente de 64 anos com doença pulmonar crônica. De fato, a lista de prioridades do CDC não inclui um único perfil de pacientes não imunossuprimidos vacinados, independentemente de outras comorbidades. Com base nos suprimentos atuais, os pacientes não vacinados receberão a maioria desses medicamentos que salvam vidas.

Além da injustiça inerente, a decisão de priorizar pacientes não imunizados para tratamentos raros é baseada em suposições sobre fatores de risco, e os dados sobre fatores de risco que contribuem para um prognóstico ruim são, na melhor das hipóteses, fracos. É a escassez de evidências que explica a falta de prioridades claras para o lançamento inicial da vacina.

Os sistemas de saúde e a sociedade se beneficiam muito de um foco renovado na equidade em saúde. A questão da justiça é a base de tudo. A decisão de recusar a vacinação é uma questão de escolha pessoal, mas com a escolha vem uma consequência. Até hoje, as consequências negativas de tal rejeição mudaram do indivíduo para a sociedade.

O custo financeiro de cuidar de pacientes não vacinados, doentes e hospitalizados é em grande parte arcado pelo contribuinte. O custo adicional de espalhar o vírus não vacinado, mesmo para aqueles que foram vacinados e reforçados, está destruindo nosso tecido social. A liberdade pessoal de recusar a vacina tira a liberdade de indivíduos suscetíveis próximos. Priva-os do contato social seguro com os outros. Sem consequências pessoais, recusar a vacinação torna-se uma decisão mais fácil. A recusa em priorizar tratamentos não vacinados deve ser reavaliada.

Invocar o consenso em questões contenciosas, especialmente em tempos de crise, sempre será um grande desafio para uma sociedade livre. A autodeterminação e a escolha são centrais em nosso modo de vida, assim como os princípios de responsabilidade pessoal e justiça.

Bruce Farber é chefe de saúde pública e epidemiologia da Northwell Health e chefe de doenças infecciosas do North Shore University Hospital e do LIJ Medical Center. Farber é membro da Sociedade de Doenças Infecciosas da América.