As crianças representam menos de 0,2% das mortes por Covid-19 nos Estados Unidos, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças

Funcionários do Departamento de Agricultura, Pesca e Conservação estão investigando uma loja de animais em Hong Kong, terça-feira, 18 de janeiro de 2022, que foi fechada depois que alguns hamsters deram positivo para o coronavírus, segundo as autoridades. Ken Cheung/AFP

As autoridades de Hong Kong disseram que matarão cerca de 2.000 pequenos animais – incluindo todos os hamsters em lojas de animais – devido a preocupações com a transmissão do Covid-19.

Na terça-feira, as autoridades disseram ter encontrado 11 hamsters da loja de animais Little Boss da cidade que deram positivo para o teste inicial.

Os animais foram importados da Holanda em dois lotes, um em 7 de janeiro e outro em 22 de dezembro, de acordo com o Dr. Leung Siu Fai, diretor de agricultura, pesca e conservação.

As amostras foram coletadas depois que um trabalhador de 23 anos da loja, localizada no movimentado distrito de Causeway Bay, em Hong Kong, foi confirmado na segunda-feira como tendo a variante Delta.

Em geral, as autoridades de saúde disseram que os riscos de transmissão de animais para humanos são possíveis, mas baixos.

Autoridades disseram que amostras ambientais retiradas do armazém da loja, onde estão os pequenos animais, também confirmaram traços do coronavírus.

As autoridades pediram que a loja entregasse todos os seus pequenos animais, incluindo hamsters, coelhos, chinchilas e porquinhos-da-índia, e que as pessoas que compraram hamsters após 22 de dezembro entregassem seus animais para testes e eutanásia.

Além disso, as lojas de animais que vendem hamsters foram obrigadas a entregar os animais. A importação de todos os pequenos animais para a cidade foi suspensa e todas as lojas de animais que vendem hamsters foram solicitadas a suspender imediatamente as operações. As autoridades acrescentaram que essas lojas de animais podem reabrir assim que todos os seus animais jovens derem negativo.

As autoridades disseram na terça-feira que também revisarão os procedimentos de quarentena para animais jovens importados, incluindo possíveis testes de pré-chegada e na chegada.

Não podemos descartar a possibilidade de que, quando esses animais foram importados, já estivessem carregando o coronavírus. Diante disso, não podemos descartar a possibilidade de que as pessoas que lidam com esses animais estejam em maior risco [of infection]Dr. Edwin Tsui, chefe do Centro de Proteção à Saúde do Ministério da Saúde, disse em uma entrevista coletiva na terça-feira.

Casos de Covid-19 foram documentados em animais que provavelmente contraíram o vírus de humanos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, mas há poucas evidências que sugiram que o vírus possa ser transmitido de um animal para um humano.

Em novembro de 2020, a Dinamarca disse ter descoberto uma cepa mutante do coronavírus entre grupos de martas que se espalharam para humanos. Em resposta, o governo anunciou a execução de 17 milhões de martas para impedir sua propagação.

A Sociedade de Hong Kong para a Prevenção da Crueldade contra Animais (SPCA) disse estar “chocada e preocupada” com a decisão de sacrificar mais de 2.000 animais jovens, acrescentando que “não levou em consideração o bem-estar animal e a ligação humano-animal. ”