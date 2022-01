As coisas estão literalmente tensas para o telescópio espacial James Webb da NASA

As tensões estão aumentando para o Telescópio Espacial James Webb da NASA.

na segunda-feira (3 de janeiro), Telescópio espacial James Webb Os controladores começaram a aumentar a tensão no enorme protetor solar, um escudo de cinco camadas do tamanho de uma quadra de tênis projetado para manter o observatório de US $ 10 bilhões frio o suficiente para a ciência.

A missão é a última etapa em Desdobrar Web Shield Deve levar até três dias para ser concluído. Com Webb sendo tão novo no espaço – o único observatório de US $ 10 bilhões Foi lançado em 25 de dezembro A tensão foi atrasada por dois dias, pois os engenheiros fizeram uma pausa para o feriado de Ano Novo no sábado (1º de janeiro) e trabalharam em dois pequenos problemas no domingo.

“Não estamos surpresos”, disse Bill Ochs, diretor do projeto da Web no Goddard Space Flight Center da NASA, sobre o atraso durante um telefonema com repórteres na segunda-feira. “Entendemos que encontraremos coisas que não podemos ver na Terra e quando olhamos para elas, damos uma boa olhada para ter certeza de que as entendemos.”

Os engenheiros agora estão trabalhando para apertar a primeira camada do protetor solar, que vai durar até segunda-feira se tudo correr como planejado. Depois de concluído, a equipe Webb avaliará o sucesso da implantação e adaptará as próximas quatro camadas conforme necessário. O cronograma prevê que a implantação termine na quarta-feira (5 de janeiro), mas o momento do estreitamento da camada (e até mesmo de toda a implantação) pode variar dependendo dos dados de engenharia que Webb produz à medida que faz a sequência.

Webb é especialista em monitoramento infravermelho sensível ao calor, o que torna o protetor solar um componente vital do observatório. O protetor solar é parte de um procedimento de difusão de um mês para obter O sucessor do Telescópio Espacial Hubble Pronto para coletar dados de um ponto distante da Terra, a cerca de 1 milhão de milhas (1,6 milhão de km) de nosso planeta.

Enquanto Webb executa o processo de implantação, ele faz uma viagem ao seu destino – chamada de região gravitacional estável SunEarth Lagrange Point 2 (L2), que permite que a espaçonave “estacione” com o mínimo de uso de combustível para ficar parada. Como a maioria das etapas de implantação do Webb são controladas no solo, esse controle permite que os engenheiros pausem os procedimentos de implantação para avaliar quaisquer problemas que surjam.

Gráfico representando o Telescópio Espacial James Webb com um escudo solar. (Crédito da imagem: NASA)

Antes de colocar a primeira camada do quebra-sol, por exemplo, os engenheiros passaram mais um dia Estudo do subsistema de energia De Webb para se certificar de que seu telescópio está pronto. Eles encontraram dois problemas que estavam dentro do escopo dos parâmetros geométricos do telescópio, mas queriam verificar novamente com cautela.

Um problema era um conjunto de seis motores usados ​​para apertar as palas de sol. Devido à forte luz do sol nos motores, a temperatura estava um pouco mais alta do que o esperado, então os engenheiros redirecionaram Webb para deixar os motores mais na sombra.

O sombreamento foi feito no domingo (2 de janeiro) e a temperatura do motor caiu conforme o esperado. “Gostamos de ter muita margem operacional para nossos motores – e, na verdade, para tudo o que fazemos”, disse Amy Lo, líder em linhas de alinhamento de observatório da principal empreiteira da Webb, a Northrop Grumman, na mesma entrevista coletiva.

Lu acrescentou que o aumento de temperatura anterior estava dentro do limite superior, a uma temperatura máxima do motor de 327 graus Kelvin (129 F ou 54 C). Os engenheiros esperavam inicialmente temperaturas de 320 K (116 F ou 47 C), mas os motores foram avaliados para cerca de 340 K (152 F ou 67 C). “Temos muita margem operacional”, disse Lu.

O outro problema era com a saída do painel solar, que por sua vez afeta a energia de Webb. Webb é alimentado por cinco painéis solares em sua matriz, mas o ciclo de “trabalho máximo” predefinido do regulador de matriz estava limitando a voltagem disponível e não permitindo a Webb os recursos de que precisava para as atividades em andamento do observatório.

O ciclo de trabalho Webb expressa a proporção de tempo em que o circuito está ligado no painel solar, em comparação com o tempo em que o circuito está desligado. Lu disse que a equipe sempre teve planos de mudar o curso após o lançamento de Webb, uma vez que puderam ver como o observatório estava operando no espaço, mas que redefiniram o curso antes do planejado para “reequilibrar a matriz” durante o aparafusamento.

A variação no ciclo de trabalho é determinada pelas temperaturas das matrizes. Lu explicou que se houver temperaturas mais altas nas matrizes do que o esperado, isso resulta em menor eficiência e um mínimo de ciclo de trabalho mais baixo.

Webb tem bateria reserva, mas o problema estava puxando a bateria mais do que o esperado. No entanto, a saída de energia permaneceu positiva e Webb “nunca sentiu fome de energia”, disse Lo, enquanto os engenheiros trabalhavam para resolver o problema. Os engenheiros de Webb alteraram os ciclos de trabalho do painel solar e verificaram novamente se o reparo seria adequado.

A animação mostra a órbita final planejada do Telescópio Espacial James Webb em torno do Ponto 2 de Lagrange, ou L2. (Crédito da imagem: NASA)

A mudança de potência de saída no ciclo de trabalho não era grande – tão alta quanto 65 a 69 volts, dependendo da matriz, em comparação com o pré-ajuste de fábrica de 58,6 volts, disse Lu. Os engenheiros também verificaram que o reparo funcionaria nos simuladores da fábrica da Northrop, “porque somos engenheiros e somos mais cuidadosos”, disse Lu. Simulações mostraram que estava tudo bem.

Ochs confirmou que os problemas durante a postagem estavam todos dentro do intervalo esperado, com Webb apenas estendendo as pernas no espaço. “Na maioria das vezes, descobrimos que nossa modelagem de pré-lançamento corresponde ao que vemos em órbita, mas de vez em quando vemos algo que não corresponde”, disse ele.

“Você quer entender o que está olhando, [to] Claro que não foi um problema, foi com isso que passamos muito do nosso tempo. Tudo se resume a compreender certas características da espaçonave que nunca esperamos, com base em testes etc. na Terra. ”

