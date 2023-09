As ações do Alibaba caíram 4% após a demissão do ex-CEO da unidade de nuvem

O CEO do Alibaba, Eddie Wu, assume a unidade de nuvem de Daniel Zhang

A mudança ocorre meses depois de Zhang optar por focar exclusivamente na nuvem

Unidade de nuvem enfrentou fraco crescimento de vendas e abrirá capital no próximo ano

Alibaba diz que o spin-off da unidade de nuvem ainda está no caminho certo

A empresa planeja nomear uma equipe de gestão separada para a unidade

HONG KONG (Reuters) – As ações do Alibaba (9988.HK) perderam mais de 4% em Hong Kong nesta segunda-feira, depois que o ex-CEO do grupo, Daniel Chang, deixou a unidade de computação em nuvem em uma decisão surpresa que enervou investidores e levantou preocupações sobre como isso poderia afetar seus planos.Empresa subsidiária.

Apenas dois meses depois de Zhang ter optado por abandonar outras funções para se concentrar na nuvem, o novo CEO do grupo, Eddie Wu, se tornará CEO interino e chefe de uma unidade que enfrenta um fraco crescimento de vendas antes de uma oferta pública inicial (IPO) planejada no próximo ano.

O Cloud Intelligence Group é a segunda maior fonte de receita do Alibaba depois do comércio eletrônico doméstico e inclui o modelo de IA generativo do grupo, Tongyi Qianwen, e o aplicativo de mensagens Dingtalk.

A receita unitária caiu pela primeira vez no período janeiro-março em 2% devido a atrasos nos projetos e outros fatores. No entanto, os analistas estimam que seja o maior fornecedor de nuvem na China, com uma quota de mercado de 34%.

Com uma avaliação estimada entre US$ 41 bilhões e US$ 60 bilhões, a unidade caminha para um grande IPO. No entanto, analistas dizem que a quantidade de dados que supervisiona pode colocá-lo na mira da regulamentação, à medida que aumentam as preocupações geopolíticas e de segurança dos dados.

A empresa disse que continuará com seu plano de desmembrar a unidade de nuvem sob uma equipe de gestão que ainda não foi nomeada. E no início deste ano, disse que concluiria o processo até maio de 2024.

Alicia Yap, analista do Citi, disse em nota aos clientes que a saída de Zhang poderia afetar o preço das ações do Alibaba no curto prazo, até que um sucessor seja nomeado.

“Os investidores podem estar preocupados que o momento e o processo da cisão do AliCloud possam ser afetados.”

Zhang, que sucedeu ao cofundador Jack Ma como presidente-executivo do grupo em 2015 e presidente em 2019, assumiu o comando da unidade de nuvem em dezembro, após uma interrupção que descreveu como a “mais longa falha em grande escala” em mais de uma década.

Mas o seu período como presidente do grupo foi marcado por dois anos de intenso escrutínio regulamentar.

Vey-Sern Ling, diretor administrativo da Union Bancaire Privee, que considerou o desenvolvimento positivo, disse que sua saída permitiria que os negócios em nuvem começassem do zero.

O preço das ações da Alibaba caiu até 4,4%, para 86,85 dólares de HK, o nível mais baixo desde 23 de agosto. No entanto, Ling disse que as ações também são vulneráveis ​​a pressões macro e geopolíticas.

Wu assume o comando

O Alibaba anunciou a decisão de Zhang de deixar a unidade de nuvem em uma carta aos funcionários vista pela Reuters no domingo, sem especificar os motivos, e disse que criaria um fundo de tecnologia. No mesmo dia, Zhang deveria entregar o cargo de CEO do grupo a Wu e a presidência ao cofundador Joseph Tsai.

Wu é um dos 18 fundadores do Alibaba, começando como CTO em 1999. Ele agora é CEO do Grupo, Presidente do Taobao Group e Tmall, Diretor de seu Grupo de Serviços Domésticos, Diretor do Alibaba International Digital Trade Group e do Citi. Sim, disse.

“O Alibaba Cloud perdeu alguma influência junto aos clientes governamentais e empresariais estatais, que já foi um reduto da empresa”, disse Li Chengdong, presidente do think tank Haitun Center, com sede em Pequim, que vê a saída de Zhang como provavelmente uma decisão pessoal. .

“Durante sua liderança, os negócios do Alibaba Cloud não melhoraram significativamente, apesar de seus esforços. É provável que Zhang tenha percebido que os desafios para o crescimento fraco do Alibaba Cloud estavam além do que ele poderia influenciar ou controlar como CEO individual.”

Ling, do Union Bancaire, disse que a nomeação de Wu é uma coisa boa para o Alibaba.

“Eddie Wu, fazendo parte do grupo original de fundadores e intimamente associado a Jack Ma, deve trazer nova energia ao negócio”, disse ele.

(Reportagem de Donnie Cooke e Josh Yee em Hong Kong e Lin Mo em Pequim – Reportagem de Mohamed para o Boletim Árabe) Escrito por Anne-Marie Roantree e Brenda Goh. Edição de Muralikumar Anantharaman e Christopher Cushing

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.