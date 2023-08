As ações da HP Inc. caíram. Depois de ganhos decepcionantes

HP

A empresa reportou resultados financeiros mistos, mostrando os efeitos da procura mais fraca por impressoras e dos preços dos PCs abaixo do esperado. Com os fundamentos a melhorarem mais lentamente do que a empresa esperava, a administração reduziu as suas perspetivas para o ano fiscal de outubro de 2023.

As ações (símbolo de ação: HPQ) caíram 5,3%, para US$ 29,70 no final do pregão.

No terceiro trimestre fiscal encerrado em 31 de julho, a HP reportou receitas de US$ 13,2 bilhões, uma queda de 9,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e um pouco abaixo do consenso de Wall Street de US$ 13,4 bilhões. Numa base ajustada, o lucro foi de 86 centavos por ação, em linha com as estimativas de Street e dentro da faixa de 81 a 91 centavos esperada pela administração. De acordo com os GAAP, a HP ganhou 76 centavos por ação, o que está acima da faixa de orientação de 61 a 71 centavos.

Enrique Lloris, CEO da HP, disse numa entrevista que a empresa “continuou a ter um desempenho melhor num mercado desafiante”, com crescimento sequencial no lucro por ação, lucro operacional e fluxo de caixa livre. Ele disse que o negócio de PCs da empresa ganhou participação de mercado sequencialmente e ano após ano, com margens operacionais melhorando.

Mas Loris também disse: “Os preços dos PCs não estão melhorando tão rapidamente quanto esperávamos”. Ele observou que, embora a procura global seja mais forte do que o esperado, especialmente para PCs de consumo, os níveis elevados e contínuos de stocks em toda a indústria estão a pressionar os preços.

Enquanto isso, disse ele, a desaceleração nas contratações corporativas, entre outros fatores, levou a uma menor demanda por PCs corporativos. Loris disse que espera pelo menos mais um trimestre de intensa competição de preços antes que os estoques voltem ao normal.

O Personal Systems Group da HP, o negócio de PCs da empresa, teve receitas trimestrais de US$ 8,9 bilhões, uma queda de 11% em relação ao ano anterior e um pouco acima do consenso de Street de US$ 8,7 bilhões. A receita de PCs empresariais caiu 11%, enquanto a receita de PCs de consumo caiu 12%.

Quanto às impressoras, disse Loris, a procura foi particularmente fraca para modelos de consumo, enquanto a procura de impressoras comerciais caiu modestamente. Ele disse que a demanda era fraca na China, “que não se recuperou no terceiro trimestre como esperávamos”.

A receita do grupo de impressão foi de US$ 4,3 bilhões, uma queda de 7% em relação ao ano anterior e abaixo do consenso de Street de US$ 4,7 bilhões. A receita de impressão comercial caiu 6% em relação ao ano anterior, enquanto a renda do consumidor caiu 28%.

Para o trimestre de outubro, a HP espera lucros não-GAAP de 85 a 97 centavos por ação, uma faixa cujo ponto médio fica um pouco abaixo do consenso de Street de 96 centavos. Com base nos princípios contabilísticos geralmente aceites, a HP espera lucros na ordem dos 65 a 77 cêntimos por acção.

A HP agora espera lucros não-GAAP para o ano inteiro de US$ 3,23 a US$ 3,35 por ação, abaixo da faixa anterior de US$ 3,30 a US$ 3,50 por ação. Espera-se agora que os ganhos GAAP fiquem na faixa de US$ 2,95 a US$ 3,07 por ação, em comparação com a faixa anterior de US$ 2,91 a US$ 3,11.

A HP não recomprou nenhuma ação neste trimestre, mas pagou US$ 1,1 bilhão em dívidas de longo prazo. Loris disse que a empresa planeja iniciar a recompra de ações no trimestre de outubro em um nível alto o suficiente para compensar a diluição da remuneração baseada em ações. Ele disse que compras mais ousadas são possíveis no ano fiscal de 2024.

Escreva para Eric J. Savitz em eric.savitz@barrons.com