As ações da Domo caíram 39% enquanto Cloud corta orientação e rebaixa as ações

A queda nas orientações e as preocupações com a concorrência pesaram sobre as ações da empresa de software de dados em nuvem Domo na sexta-feira e levaram um analista a rebaixar as ações.

As ações da Domo (símbolo de ação: DOMO) caíram 39%, para US$ 10,45.

Na quinta-feira, a empresa relatou um prejuízo ajustado menor do que o esperado no segundo trimestre, mas emitiu orientações para o terceiro trimestre que ficaram aquém das expectativas dos analistas. A Domo também reduziu a orientação de receita para o ano fiscal de 2024, dizendo que espera receitas entre US$ 316 milhões e US$ 320 milhões. intervalo anterior De US$ 323 milhões a US$ 330 milhões. Também espera uma perda ajustada entre 39 centavos e 47 centavos por ação, que é maior do que a faixa anterior.

Citando “novos desafios competitivos emergentes”, os analistas da TD Cowen rebaixaram as ações para Outperform Market Performance e reduziram o preço-alvo de US$ 20 para US$ 14.

“Acreditamos que a DOMO se tornou uma vítima da consolidação de fornecedores devido a um escrutínio mais rigoroso do seu orçamento global e mais elevado”, escreveram os analistas, explicando que a administração disse que algumas organizações e potenciais clientes estavam à procura de integrar ferramentas separadas de business intelligence para reduzir custos. A concorrência – que os analistas acreditam se referir à Microsoft (MSFT) – também é um ponto fraco, já que a empresa espera uma desaceleração de um punhado de grandes clientes no segundo semestre do ano.

“A administração também observou que, embora tenha aumentado novas equipes de vendas para alcançar a produtividade e o desgaste tenha sido baixo e acima das expectativas, os níveis de produtividade não estão tendendo para níveis históricos, o que acreditamos também pode estar relacionado à concorrência da MSFT”, acrescentou TD Cowen.

