As ações da Alibaba e da JD.com listadas nos EUA caem após grande aumento na tecnologia chinesa

Alibaba



Outros gigantes chineses da tecnologia listados nos EUA negociaram em baixa na sexta-feira, mas somente depois de se recuperar durante a sessão anterior, em uma tentativa de se recuperar de um ano difícil.

O Alibaba (Índice: BABA) caiu 2,8% na sexta-feira, depois de fechar quase 10% em alta na quinta-feira.

JD.com



As ações da (JD) estabilizaram após um salto de 7,3% na quinta-feira.

Baidu



(BIDU) caiu 0,9%, ficando atrás de seu ganho de 10,5% na sessão anterior, e

Bilibili



As ações de Bailey caíram 1%, depois de subir mais de 12% na quinta-feira.

O índice Nasdaq Golden Dragon China, que consiste em empresas chinesas com ações negociadas publicamente nos Estados Unidos, subiu 9,4% na quinta-feira, sua maior alta desde 2008, de acordo com a Bloomberg.

Em um pregão encurtado em Hong Kong na sexta-feira, as ações do Alibaba subiram 8,2%, JD.com subiram 5,5%, as ações do Baidu subiram 8,3% e as ações da Bilibili subiram 7,8%.

a



Índice Técnico Hang SengE

Que rastreia as ações listadas em Hong Kong das maiores empresas de tecnologia da China, subiu 3,6% na sexta-feira.

As razões para os ganhos nas ações chinesas de internet e tecnologia variaram, com alguns participantes do mercado citando a busca por pechinchas, enquanto outros citaram traders fechando negócios a descoberto.

Quaisquer que sejam as razões, os ganhos do Alibaba na quinta-feira elevaram as ações de suas mínimas anuais. Ele encerrou a sessão em $ 122,99, de uma baixa de $ 111,96 em 2021, o nível que fechou em 3 de dezembro. As ações dos EUA caíram 48,6% este ano.

Alibaba, como grande parte do resto do setor de tecnologia chinês, descobriu que estava certo Do lado errado dos reguladores Enquanto isso, o presidente Xi Jinping aperta seu controle sobre a economia do país. Pequim lançou uma campanha com o objetivo de fortalecer os regulamentos para melhorar a segurança online, antitruste e de dados.

Analistas da Baird disseram no início desta semana que o Alibaba era uma ação para investidores que buscavam “avaliações baixas e ações maltratadas”.

