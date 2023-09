As ações caem à medida que os rendimentos do Tesouro aumentam: os mercados encerram

(Bloomberg) — As ações de futuros de ações asiáticas e europeias caíram, enquanto os rendimentos do Tesouro e o dólar subiram, um sinal de que os investidores ainda não redefiniram totalmente as suas expectativas de taxas de juros.

Mais lidos da Bloomberg

Os futuros de ações dos EUA também caíram, com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 anulando os ganhos de segunda-feira em Wall Street. A queda nos contratos Euro Stoxx 50 marca a quarta sessão consecutiva de perdas para o índice regional.

Na Ásia, as preocupações imobiliárias continuaram a impactar os mercados chineses. O Hang Seng de Hong Kong caiu para níveis observados pela última vez em Novembro e os índices do continente caíram, reflectindo um clima sombrio em toda a região.

Um indicador de promotores imobiliários chineses caiu ainda mais, depois de ter caído na segunda-feira, o maior valor em nove meses, em meio a novos sinais de turbulência no setor. O Grupo China Evergrande deixou de pagar a sua dívida e dois ex-executivos foram detidos. Isto soma-se às preocupações sobre a acumulação de dívida do sector e aos receios exacerbados de um crescimento global vacilante, à medida que o motor económico da segunda maior economia do mundo vacila.

Os índices de ações do Japão, Coreia do Sul e Austrália caíram, com perdas nas ações sul-coreanas fazendo com que o KOSPI caísse até 1,3%.

As quedas colocam o MSCI World All-Country Index, um dos indicadores mais amplos das ações globais, no caminho de igualar a sua mais longa sequência de perdas na última década, depois de ter fechado em baixa na segunda-feira pela sétima sessão consecutiva.

Os rendimentos do Tesouro continuaram a subir depois que a taxa de juros de 10 anos adicionou 11 pontos base, atingindo o maior nível em 16 anos na segunda-feira, sendo negociada acima de 4,54%. O ímpeto fluiu para a Ásia, com os rendimentos das obrigações australianas e neozelandesas também a subir.

A história continua

Jamie Dimon, Presidente e CEO da JPMorgan Chase & Co., lançou a ideia de que as taxas de juro dos EUA poderiam atingir os 7%, o pior cenário que poderia apanhar consumidores e empresas de surpresa.

“Os preços permanecerão elevados”, escreveram em nota analistas do BlackRock Investment Institute, incluindo Wei Li, estrategista-chefe de investimentos global. O aperto quantitativo e a emissão de títulos do Tesouro dos EUA poderão estimular rendimentos mais elevados no curto prazo. “O aumento dos rendimentos das obrigações de longo prazo mostra que os mercados estão a ajustar-se aos riscos do novo regime de maior volatilidade macroeconómica e de mercado.”

O aumento das receitas apoiou o dólar. O Bloomberg Dollar Index manteve os ganhos desde segunda-feira, quando fechou no nível mais alto desde dezembro. O iene estabilizou depois de cair para os níveis mais baixos num ano, depois de os responsáveis ​​do Banco do Japão terem reforçado a mensagem de que o estímulo ainda é necessário.

Um aviso de que uma paralisação do governo dos EUA iria reflectir-se negativamente na classificação de crédito dos EUA da Moody’s Investors Service pouco fez para mudar o sentimento do mercado na segunda-feira. As preocupações sobre o fechamento podem aumentar ainda esta semana, à medida que o dia 1º de outubro se aproxima.

Os preços do petróleo bruto caíram na terça-feira, caindo pela segunda sessão. Os comerciantes estão cada vez mais preocupados com o facto de os preços mais elevados do petróleo poderem levar a uma inflação mais elevada, o que tornará difícil para os decisores políticos reduzirem as taxas de juro num futuro próximo. Os fundos de hedge aumentaram a sua exposição ao petróleo, apostando que a redução da oferta aumentará a procura.

O presidente do Federal Reserve Bank de Minneapolis, Neel Kashkari, disse esperar que as taxas de juros dos EUA subam novamente este ano em meio à economia forte. Estes sentimentos ecoaram os comentários da semana passada feitos pela presidente do Fed de Boston, Susan Collins, que disse que um maior aperto “certamente não estava em cima da mesa”, enquanto a governadora do Fed, Michelle Bowman, indicou que provavelmente seria necessário. Mais do que um incremento.

Enquanto isso, o presidente do Fed de Chicago, Austin Goolsbee, disse na segunda-feira que ainda é possível para os Estados Unidos evitar uma recessão. “Tenho chamado isso de caminho dourado e acho que é possível, mas há muitos riscos e o caminho é longo e tortuoso”, disse ele em entrevista à CNBC.

“Há várias razões para acreditar que o impacto total da política monetária restritiva ainda não surtiu efeito”, disse Henry Allen, estrategista do Deutsche Bank. “Como tal, demorará alguns meses até que possamos mostrar tudo claramente para a economia, até porque as taxas de juro de longo prazo ainda estão a atingir novos máximos.”

Principais eventos desta semana:

Vendas de casas novas nos EUA, índice de confiança do consumidor do Conference Board, terça-feira

Philip Lane, do Banco Central Europeu, fala sobre política monetária na terça-feira

Lucros industriais na China, quarta-feira

Bens Duráveis ​​dos EUA, quarta-feira

Confiança económica da zona euro, confiança do consumidor, quinta-feira

Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, PIB, quinta-feira

O presidente do Fed, Jerome Powell, se reúne em uma prefeitura com professores enquanto o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, e o presidente do Fed de Chicago, Austin Goolsbee, fazem discursos, quinta-feira

Índice de preços no consumidor da zona euro, sexta-feira

Desemprego no Japão, produção industrial, vendas no varejo, IPC em Tóquio, sexta-feira

Gastos do consumidor nos EUA, estoques no atacado, confiança do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, fala na sexta-feira

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, fala na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Lojas

Os futuros do S&P 500 caíram 0,4% às 7h12, horário de Londres. O índice Standard & Poor’s 500 subiu 0,4%.

Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,6%. O Nasdaq 100 subiu 0,5%.

O índice Topix do Japão caiu 0,6%.

O índice S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,5%.

O índice Hang Seng em Hong Kong caiu 0,9%.

Índice Composto de Xangai caiu 0,3%

Os futuros do Euro Stoxx 50 caíram 0,3%

Moedas

O índice Bloomberg Dollar Spot subiu 0,2%.

Houve pouca mudança no euro em US$ 1,0585

Houve pouca mudança no iene japonês em 148,94 por dólar

Houve pouca variação no yuan nas transações externas, cotado a 7,3095 por dólar

O dólar australiano caiu 0,2%, para US$ 0,6412.

A libra esterlina caiu 0,2 por cento, para US$ 1,2187

Moedas digitais

Bitcoin subiu 0,1% para US$ 26.327,35

Ethereum subiu 0,4% para US$ 1.593,43

Títulos

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu dois pontos base, para 4,55%.

O rendimento dos títulos japoneses de 10 anos subiu um ponto base, para 0,740%.

O rendimento dos títulos australianos de 10 anos subiu oito pontos base, para 4,40%.

Bens

O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 0,6%, para US$ 89,15 o barril

Ouro em transações à vista caiu 0,1%, para US$ 1.913,29 por onça

Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.

Mais lidos da Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg L.P.