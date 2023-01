As 20 maiores reviravoltas no recrutamento da montanha-russa de Cormani McClain

Dizem que a história tende a se repetir.

Há quase três anos, Chris Hammer, do 247 Athletes, escreveu uma história sobre como o insano recruta cinco estrelas de Zack Evans finalmente chegou ao fim.

O circo de recrutamento, que viu Evans não se comprometer publicamente com a escola, foi chamado de “temporário de todos os tempos” pelo diretor de recrutamento da 247Sports, Steve Weltfong, depois que o portador da bola saiu com uma carta de intenções com a Geórgia para eventualmente se matricular apenas no TCU, uma escola ele não foi muito apegado no passado (dois anos depois, Evans foi transferido para Ole Miss e agora está se preparando para o Draft de 2023 da NFL).

E embora Evans tenha estabelecido um precedente para o que se pode esperar de jovens de 17 a 18 anos de alto perfil encarregados de tomar decisões que alteram a vida, ele é cinco estrelas. Cormani McClain Ele fez o possível para se tornar um futuro profissional na quinta-feira.

Depois de não assinar com Miami – a escola com a qual ele está comprometido desde o final de outubro – McClain disse ao 247Sports na noite de quinta-feira que está indo para o Colorado para enfrentar Deion Sanders.

choque? Talvez para algumas pessoas casuais, mas não para qualquer pessoa que tenha seguido o exemplo e o paradeiro de Lakeland (Flórida) de perto nos últimos meses. Assim que se espalhou a notícia no 247 Sports Signing Day Show de que McClain não fez contato com os Hurricanes no primeiro dia do período inicial de assinaturas, rumores rapidamente surgiram sobre o que poderia acontecer a seguir.

Algumas pessoas (incluindo este escritor) especularam que Nick Saban estava mantendo seu antigo comportamento, mas não demorou muito para chegarmos ao fundo do que realmente estava acontecendo, pois Wiltvung rapidamente relatou que o número 1 do ranking nacional cornerback havia falado com o treinador principal.

Será este o Travis Hunter 2.0? Isso é o que todos assumiram. Afinal, Sanders havia provocado que o bis estava chegando depois que ele roubou as manchetes no Dia de assinatura de 2021, quando bateu todos os solavancos e virou Hunter – o recruta número 1 na classe de 2022 – do estado da Flórida para o estado de Jackson na campainha.

Mas quando o período de assinatura inicial de 72 horas se aproximava do fim, McClain não foi anunciado pelo Colorado (ou Miami) como signatário. Isso levou a muita especulação sobre o que vem a seguir nas férias e no ano novo.

Abaixo, levamos você para dentro de tudo o que sabemos e relatamos durante a contratação de McClain. Desde o momento em que descobrimos isso, até sua declaração na noite de quinta-feira. Aperte o cinto, porque este é cheio de reviravoltas.