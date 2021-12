Artonak, corretora do Reino Unido, vai adquirir o Grupo MDS de Portugal

A corretora britânica Artonak Group anunciou que concordou em comprar a corretora portuguesa MDS Group.

Sediada no Porto, a MDS tem escritórios no Brasil, onde é a maior corretora independente do país, com Angola, Moçambique, Espanha e Malta. É a única corretora Lloyd portuguesa.

Nos 12 meses até 30 de junho de 2021, a MDS empregou 900 colegas e gerou receita de € 74,8 milhões (US $ 84,6 milhões). A MDS administra prêmios de seguro de € 500 milhões (US $ 565,3 milhões) para 1,2 milhão de clientes privados e corporativos a cada ano.

Os detalhes financeiros da transação não foram divulgados.

Artonak disse que gostaria de financiar a aquisição com uma combinação de ações e dívidas. A MDS é propriedade da Ardonagh Overseas Investments Ltd. Adquirida por e opera como parte da Ardonagh Global Partners.

Além de suas principais operações de corretagem, propriedades / acidentes, saúde, varejo e atacado, a MDS opera a Highdome PCC em Malta, oferecendo soluções alternativas sofisticadas no mercado de seguros tradicional para grandes clientes, incluindo soluções cativas e de resseguro. A oferta da MDS foi concluída com a Risk Consulting Group (RCG), uma consultoria internacional de gestão de risco.

A MDS é membro fundador e parceiro da Brokerslink, uma rede de corretoras e empresas especializadas de risco e consultoria que operam em 122 países.

Após a conclusão, Ortonac Global Partners irá adquirir uma participação de 100% na MDS de seus dois parceiros, Sony Group e IPLL Holdings. O Comitê Executivo, chefiado por Jose Manuel Fonseka, CEO do MDS Group Global, será responsável pelos negócios e continuará a liderar o plano de desenvolvimento abrangente em todas as regiões da MDS.

Manuel Fonseka comentou: “Com uma visão muito cuidadosa do nosso futuro, encontramos a competição perfeita para a nossa visão e ambições de desenvolvimento no Grupo Artonac e sua liderança. Estamos extremamente entusiasmados em nos juntar à equipe independente global com o tamanho e cultura vibrante de Artonac . ” “Com os recursos significativos de Ardonagh e o acesso ao capital, esperamos acelerar nossos planos de desenvolvimento orgânico e mineral.”

A Artonac Global Partners foi lançada em janeiro de 2021 para investir nas principais empresas e grupos de gestão em todo o mundo e apoiar suas ambições de crescimento.

“É um grande privilégio fazer parceria com um site de corretagem de renome e de alta qualidade como a MDS. Jose Manuel, com sua equipe de gestão experiente e altamente capaz, construiu uma reputação de classe mundial em atendimento ao cliente, inovação e profissionalismo e tem prestado serviços excelentes aos seus clientes por mais de 30 anos ”, disse o CEO da Ardonagh Global Partners, Des O’Connor .

“A MDS quer tirar o máximo proveito dos mercados e economias de seguros portugueses e brasileiros em rápido crescimento e emergentes. A empresa está bem posicionada para oferecer suporte a uma ampla gama de clientes e trazer outros corretores independentes alinhados cultural e estrategicamente para se proteger contra o ambiente de risco em constante mudança ”, acrescentou O’Connor.

“Enquanto mantemos o serviço ao cliente e a cultura de querer integrar nossas capacidades e recursos de negócios em negócios e equipes de gestão em todo o mundo, lançamos o primeiro bem-sucedido Artonac Global Partners no início deste ano”, disse David Rose, CEO do Ortonac Group. “Damos as boas-vindas a Jose Manuel Fonseka e seus colegas globais como uma metáfora para isso e esperamos ajudar seus clientes a trazer produtos, conectividade e poder de compra adicionais.”

A conclusão da aquisição está sujeita à aprovação regulamentar.

Fonte: Grupo Artonak

