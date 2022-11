Artemis I Moon Launch News and Video: Live NASA Updates

O majestoso novo foguete da NASA foi ao espaço pela primeira vez nas primeiras horas de quarta-feira, iluminando o céu noturno e acelerando em uma jornada que levará uma cápsula não tripulada ao redor da lua e de volta.

Este voo, que evoca a antiga era Apolo, é um teste crítico para Programa Artemis da NASA O objetivo é devolver os astronautas, após cinco décadas vagando na órbita baixa da Terra, à Lua.

Para a NASA, a missão anuncia uma nova era de exploração lunar, que busca desvendar mistérios científicos nas sombras de crateras nas regiões polares, testar tecnologias para viagens dos sonhos a Marte e estimular empresas privadas a perseguir as fronteiras de novos empreendimentos até mesmo mais longe. no sistema solar.

Aproximadamente às 1h47 ET, os quatro motores no estágio primário do foguete foram acionados, junto com dois propulsores laterais mais finos. Quando a contagem regressiva chegou a zero, os grampos que seguravam o foguete se soltaram e o veículo deslizou para os dormentes.

Depois de alguns minutos, os propulsores laterais se retraíram e, em seguida, o estágio central gigante. Em seguida, o motor superior do foguete foi acionado para levar a espaçonave Orion, onde os astronautas se sentariam durante as missões posteriores, em órbita.

Menos de duas horas após o lançamento, o estágio superior disparará uma última vez para enviar Orion em uma trajetória em direção à lua. Na segunda-feira, Orion passará a 60 milhas da superfície lunar. Depois de orbitar a Lua por duas semanas, Orion retornará à Terra, pousando em 11 de dezembro no Oceano Pacífico, a cerca de 60 milhas da costa da Califórnia.

O lançamento aconteceu com anos de atraso e o orçamento chegou a bilhões de dólares. Atrasos e custos excessivos com o SLS e o Orion destacam as deficiências na forma como a NASA gerencia seus programas

A próxima missão Artemis, que levará quatro astronautas ao redor da lua, mas não à superfície, não será lançada antes de 2024. Dois astronautas estão programados para pousar perto do pólo sul da lua em 2025, embora essa data seja muito provável. ainda mais no futuro.

A extensa despesa do Artemis pode ser o custo de manter o apoio político para o programa espacial em uma democracia federal, disse Casey Dreyer, consultor sênior de políticas da Planetary Society, uma organização sem fins lucrativos que promove a exploração espacial. Mesmo que o projeto de Artemis não seja o melhor ou o mais eficiente, disse ele, ele oferece empregos para funcionários da NASA e empresas aeroespaciais em todo o país. Isso fornece apoio político contínuo para o programa Moon.

“O Congresso não fez nada além de adicionar mais dinheiro à Artemis a cada ano que existiu”, disse Dreyer.

Embora os defensores do voo espacial privado acreditem que sua abordagem prevalecerá, ninguém no Congresso ainda pressionou para revogar o SLS ou o Orion. o CHIPS e Science Act, que o presidente Biden assinou recentemente em leipede à NASA que inclua os rovers em seus planos de enviar astronautas a Marte e orienta a agência a lançar o SLS pelo menos uma vez por ano.

A NASA está atualmente negociando com fabricantes de foguetes para mais 20 lançamentos.

“Acho que o programa em si está se tornando muito politicamente sustentável”, disse Dreyer. “Eu desafio as pessoas a me mostrarem a indignação pública sobre o programa SLS e como isso se traduz em pressão política para cancelá-lo. E eu simplesmente não vejo isso.”