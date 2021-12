Armênia O Parlamento aprovou na sexta-feira uma lei que permite aos empregadores despedir trabalhadores que se recusem a fornecer provas vacinação contra COVID-19 ou um resultado de teste negativo.

O ex-vizinho soviético da Rússia tem algumas das taxas de vacinação mais baixas da região do Cáucaso.

A nova lei segue ordem de agosto do Ministério a saúde Isso exige que os cidadãos armênios forneçam a seus empregadores um comprovante de vacinação, um teste PCR negativo a cada duas semanas ou serão multados.

“Se fosse Policial A não apresentação do certificado de vacinação, ou teste negativo para COVID-19, confere ao empregador o direito de retirar o empregado do local de trabalho, suspender seu salário e demitir o empregado, se ele ficar 10 dias úteis de folga por causa disso, O vice-ministro do Trabalho e Assuntos Sociais, Ruben Sargsyan, disse na sexta-feira.

Sargsyan disse que o novo requisito de vacinação não se aplica ao chefe de estado, ao primeiro-ministro, aos membros do parlamento ou da Assembleia Nacional, ao ombudsman, aos juízes do tribunal constitucional e a vários outros funcionários.

Ele assinalou que “esta exceção foi estabelecida porque esses cargos são (institucionais), como no caso dos parlamentares, ou porque seus ocupantes são nomeados de acordo com a constituição”.

A Armênia iniciou uma campanha de vacinação em massa em abril, com as autoridades planejando vacinar 700.000 dos 2,9 milhões de cidadãos do país até o final do ano. No entanto, apenas 516.989 cidadãos haviam sido totalmente vacinados até 6 de dezembro.

Na Armênia, os cidadãos podem escolher ser vacinados com Sputnik emOu jabs AstraZeneca, CoronaVac, Sinopharm ou Moderna.