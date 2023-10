Arik Armstead, do 49ers, assa o QB Daniel Jones dos Giants após o festival de sack dos Seahawks – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Os quarterbacks da NFL recebem todos os tipos de críticas, até mesmo de outros jogadores da liga.

O chamador do New York Giants, Daniel Jones, sabe disso muito bem, graças a algumas lutas ao longo de sua carreira, e depois de sua exibição sombria contra o Seattle Seahawks no “Monday Night Football” desta semana, o tackle defensivo do 49ers, Arik Armstead, o chamou de brincadeira nas redes sociais .Sociais. Meios de comunicação.

Ver mais Daniel Jones, estou tão decepcionado com você… por que você jogou a bola tão rápido para nós e depois deixou esses caras terem um dia de carreira? ….. Por que não merecemos? 😂😂😂😂 —Aric Armstead (@arikararmstead) 3 de outubro de 2023

Os Seahawks empataram o recorde da franquia de 11 sacks na segunda-feira, com Jones aplicando pressão implacável em 10 deles, sendo demitido duas vezes e forçando um fumble na vitória por 24-3.

Para qualquer 49ers Faithful que esqueceu a emoção da Semana 3 após os quatro touchdowns de Christian McCaffrey no último domingo, as coisas não foram tão simples para a alardeada linha defensiva de São Francisco contra Jones. Ele foi demitido apenas duas vezes na vitória do 49ers por 30-12, no estilo “afundar e mergulhar” contra Nick Bosa and Co. O que lhe permitiu verificar antes de ser transportado para a Terra.

A vitória ainda foi doce, é claro, especialmente à luz de algumas conversas inúteis que ocorreram entre os Giants e os 49ers nos últimos meses. Esta não é a primeira vez que Armstead fala sobre os jogadores de Nova York – ele também criticou o lado defensivo Kayvon Thibodeau online em janeiro por sua opinião de que os Giants eram um time melhor que o 49ers.

Muita coisa aconteceu depois que os Giants também enfrentaram os 49ers na semana passada. O left tackle Trent Williams de São Francisco e o atacante defensivo de Nova York A’Shawn Robinson foram multados em US$ 11.473 por violência desnecessária graças a uma briga no jogo, e alguns jogadores defensivos do 49ers demitiram o lucrativo contrato de Jones após a vitória.

A NFL está cheia de conversa fiada e esses dois times não são diferentes. Mas às vezes as rebatidas fora da quadra podem ser mais fortes do que as rebatidas na rede.

