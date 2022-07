Ar quente provoca incêndios florestais na Europa

Bombeiros combatem incêndios em Portugal, Espanha e França

LEIRIA, Portugal, 13 de julho (Reuters) – Milhares de bombeiros lutaram contra mais de 20 incêndios que assolaram Portugal e oeste da Espanha nesta quarta-feira, ameaçando vilarejos e interrompendo férias turísticas, enquanto elevavam as temperaturas acima de 45 graus Celsius (113 graus Fahrenheit) na Europa .Em algumas áreas.

Na França, centenas de bombeiros, apoiados por seis aviões de bombardeio de água, lutaram contra dois incêndios florestais no sudoeste que levaram à evacuação de milhares de campistas, disse o prefeito de Gironde, Fabian Puccio.

Em Santiago de Garda, no distrito central português de Leiria, Albertina Francisco lutou contra as lágrimas quando uma nuvem de fumaça preta envolveu a pequena vila.

“Foi muito difícil”, disse Francisco, 42, enquanto ajudava sua irmã doente. “Ninguém está ajudando – os bombeiros e o avião (bomba d’água) acabaram de chegar aqui… O governo deveria fazer mais para nos ajudar.”

Alguns moradores resgataram animais de estimação, enquanto outros ajudaram os bombeiros a apagar o fogo.

Em Leiria, que até agora queimou mais de 3.000 hectares, as autoridades bloquearam as principais autoestradas e ruas secundárias, pois os ventos fortes dificultaram a extinção do incêndio pelos bombeiros. A rodovia mais importante de Portugal, que liga a capital Lisboa ao Porto, também foi bloqueada devido a outro incêndio ao norte.

Cerca de 900 bombeiros combateram três incêndios ativos só em Leiria, enquanto Portugal continental tinha 2.841 bombeiros e 860 viaturas.

Um incêndio na cidade de Faro, na região sul do Algarve, em Portugal, popular entre os turistas, também se espalhou para o resort de luxo Quinta do Lago. Vídeos compartilhados online mostraram chamas queimando perto de vilas e palmeiras queimando e partes de campos de golfe.

Metade de Portugal atingido pela seca estará em alerta vermelho para condições extremas de calor na quinta-feira, com altas temperaturas esperadas nos distritos de Santarém e Castelo Branco, informou a agência meteorológica IPMA.

A cidade central de Lusa registou uma temperatura máxima de 46,3 graus Celsius (115 Fahrenheit) na quarta-feira, um grau abaixo do recorde estabelecido em 2003.

O aposentado Antonio Ramalheiro culpou a falta de manejo florestal além da onda de calor pelos incêndios florestais.

“É assustador quando há um incêndio”, disse o homem de 62 anos. “É uma pena se chegar em casa… você perde tudo.”

Bombeiros observam um incêndio florestal em Orem, distrito de Santarém, em Portugal, a 12 de julho de 2022. REUTERS/Rodrigo Antunes consulte Mais informação

Pelo menos 135 pessoas sofreram ferimentos leves e cerca de 800 foram evacuadas de suas casas desde que os incêndios florestais começaram em Portugal na semana passada, disse a autoridade de proteção civil.

Os acampamentos foram evacuados

Mais de 2.700 hectares queimaram até agora na região francesa de Gironde, disse o chefe Buccio à BFM TV. O maior dos dois incêndios está em torno da cidade de Landras, ao sul de Bordeaux, onde estradas foram fechadas e 500 moradores evacuados.

Outra está na costa atlântica, onde a duna de areia mais alta da Europa – perto da “Dune du Plat” – está localizada na baía de Arcachon, acima da qual espessas nuvens de fumaça podem ser vistas subindo ao céu.

O incêndio levou à evacuação de 6.000 pessoas de cinco campos vizinhos. Eles foram levados para um centro de exposições local para acomodação.

“Os outros campistas nos acordaram às 4h30 da manhã. Tivemos que sair imediatamente e escolher rapidamente o que levar conosco”, disse Kristel, uma das turistas evacuadas, à BFM TV.

A província de Gironde proibiu todos os fogos de artifício até segunda-feira em cidades e vilarejos próximos à floresta, antes do Dia da Bastilha.

A Organização Meteorológica Mundial alertou na terça-feira que uma onda de calor está se espalhando e se intensificando em grande parte da Europa.

Um relatório da ONU de fevereiro de 2022 diz que o número de incêndios florestais graves aumentará 30% nos próximos 28 anos, à medida que as mudanças climáticas causadas pelo homem alimentam a seca.

Temperaturas quentes se espalharam pela vasta bacia do rio Yangtze da China na quarta-feira; Bombeiros combatem um incêndio florestal perto da cidade turística de Tatka, na Turquia; E a demanda de eletricidade no Texas está em alta, já que os consumidores ligam seus aparelhos de ar condicionado para escapar do calor. consulte Mais informação

Bombeiros combateram um incêndio que queimou mais de 4.000 hectares na província de Salamanca, na região de Castela e Leão, na Extremadura, na fronteira com Portugal, no oeste da Espanha.

O serviço meteorológico AEMET da Espanha disse que partes da Extremadura, Andaluzia e Galiza estão em alerta vermelho por calor extremo, com a temperatura mais alta do país na quarta-feira atingindo 45,6 ° C na província de Huelva.

