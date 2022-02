Aquisição da Sonos alimenta novos rumores sobre fones de ouvido

A Sonos adquiriu a startup de áudio Bluetooth T2 Software, Protocolo relatórios, acrescentando combustível aos rumores de que a Sonos está desenvolvendo seus próprios fones de ouvido. T2 vinha trabalhando em implementações do novo padrão Bluetooth LE Audio e codec LC3, que oferece melhor qualidade de áudio com taxas de bits mais baixas para aumentar a vida útil da bateria do fone de ouvido.

Um recente Postagem no LinkedIn do vice-presidente de marketing e comunicações globais da Sonos, Pete Pedersen, sugere que o lançamento do fone de ouvido da Sonos pode ser iminente. Ele disse que a empresa estava procurando uma agência de marketing para ajudá-la a lançar “uma nova categoria” de produto, “focando em um novo público/segmento de consumidor”.

Um porta-voz da Sonos confirmou a aquisição para Protocolo. “Ocasionalmente, adquirimos equipes, talentos e/ou tecnologia que aumentam nosso roteiro de produtos existentes e futuros”, disse o porta-voz. A T2 Software foi adquirida pela Sonos em novembro de 2021, Protocolo relatórios, cerca de três anos após a fundação da startup.

Os rumores de longa data da Sonos fone de ouvido de estreia poderia ter mais a ganhar com um codec Bluetooth com baixo consumo de energia como o LC3. Os fones de ouvido normalmente precisam fazer trocas difíceis entre ter baterias grandes o suficiente para oferecer boa duração da bateria e serem leves o suficiente para serem usados ​​por longos períodos. A promessa do LC3 é que ele pode ajudar a mitigar essa compensação com maior qualidade de áudio que requer menos energia.

Se você quiser ouvir o tipo de benefício que o Codec LC3 pode oferecer, o Bluetooth SIG tem uma comparação interativa disponível no seu site que permite alternar entre diferentes codificadores de áudio e taxas de bits. A ferramenta mostra como o áudio LC3 permanece audível em taxas de bits muito mais baixas do que o codec SBC usual. E, o mais interessante, observa que os fluxos de áudio codificados foram fornecidos pelo “T2 Labs”, o antigo nome da T2 Software.

A Sonos historicamente evitou o streaming por Bluetooth em favor do Wi-Fi para seus alto-falantes domésticos e adotou o áudio Bluetooth mais recentemente para alto-falantes portáteis como o Sonos Move e Sonos Roam. Os fones de ouvido da Sonos competirão com concorrentes de ponta da Sony e Bose, além de se integrarem perfeitamente aos alto-falantes existentes da Sonos.