Aqui estão os recursos do novo aplicativo Apple Shortcuts no iOS 17

O iOS 17 está finalmente disponível ao público, assim como o iPadOS 17 e o watchOS 10. As atualizações vêm com muitos recursos novos, como melhorias no iMessage, FaceTime e NameDrop. Ele também traz muitas funcionalidades novas para o aplicativo Shortcuts, e a Apple acaba de publicar um documento detalhado destacando tudo o que há de novo no aplicativo Shortcuts.

Novas ações do aplicativo Shortcuts estão chegando com o iOS 17

A Apple descreve os atalhos como “uma maneira rápida de realizar uma ou mais tarefas com seus aplicativos”. Os usuários têm possibilidades infinitas de criar automações usando recursos nativos do iOS, bem como integrações com aplicativos de terceiros.

Com iOS 17, watchOS 10 e macOS Sonoma (que estará disponível na próxima semana), há ainda mais recursos disponíveis para os usuários (via Matheus Cassinelli). Por exemplo, agora você pode criar um atalho para converter um arquivo de áudio em texto, excluir alertas, digitalizar documentos ou criar um backup do Time Machine.

Aqui está uma lista de novos comandos disponíveis com as atualizações:

Transcribe Audio cria texto a partir de um arquivo de áudio

Excluir alarmes Remove os alarmes selecionados do relógio

A edição de um alarme de sono ignora o próximo alarme de sono ou reativa um alarme de sono ignorado

Abrir câmera Abre o aplicativo Câmera em um modo de captura específico, como “Selfie”

Abrir coleção vai para uma seção específica no aplicativo Fotos, como Lugares

A visualização de senhas vai para Senhas em Configurações no iOS e Configurações do sistema no macOS

End Workout completa sua sessão de treino atual no iOS e watchOS

Digitalizar documento tira uma foto e a salva no aplicativo Arquivos no iOS

Obter cronômetro atual, cronômetro de parada, cronômetro de retomada e cronômetro de cancelamento agora são suportados no iOS

Iniciar Cronômetro, Ciclo Cronômetro, Cronômetro Parar e Redefinir Cronômetro agora são suportados no iOS

Definir senha do ponto de acesso e obter senha do ponto de acesso agora são compatíveis com iOS

Trocar plano de celular, definir linha padrão, definir roaming de dados, encontrar plano de celular e redefinir estatísticas de dados de celular agora são compatíveis com iOS

Iniciar um backup do Time Machine Inicia ou interrompe o backup dos seus dados usando o Time Machine no macOS

Mover janela, redimensionar janela, localizar janelas, localizar telas e localizar aplicativos agora são suportados no macOS

Com as atualizações de software mais recentes, a Apple também melhorou alguns dos recursos já presentes no aplicativo Shortcuts. como:

Set Timer agora pode iniciar um novo cronômetro mesmo se um cronômetro já estiver em execução

Find Alarm agora substitui Get All Alarms, recuperando todos os alarmes ou apenas aqueles que correspondem aos seus critérios de filtro

O ajuste de volume agora pode ajustar o volume da mídia ou do toque

Amostras saudáveis ​​agora suportam mais tipos de dados, como alterações de sono, humor e apetite

Os participantes do evento do calendário agora incluem um atributo de tipo para distinguir pessoas, grupos e salas

A obtenção de detalhes da rede agora inclui mais opções, como número do canal, endereço MAC do dispositivo e informações de preço

Tirar foto agora é mais confiável ao tirar várias fotos seguidas

Para obter mais detalhes sobre as novidades do aplicativo Shortcuts este ano, visite Veja o artigo publicado pela Apple em seu site oficial.