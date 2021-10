Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o ‘Golden Visa’ de Portugal

Embora a epidemia esteja afetando economias em todo o mundo, o Relatório de Riqueza Mundial 2021 da Capgemini mostra que apenas os cogumelos de indivíduos de alto valor líquido (HNWIs) em todo o mundo cresceram para mais de 6,3 por cento em 2020. Na Índia, as start-ups digitais dispararam o crescimento geral na região da Ásia-Pacífico, com o investimento estrangeiro ultrapassando esse número em quase 5,9% em relação ao ano anterior.

De acordo com a terceira edição do Global Wealth Migration Review publicado pelo Afrazia Bank em 2020, a perspectiva global adotada pelas famílias e as preocupações financeiras e de mobilidade em meio a uma epidemia levaram a um aumento na migração de HNWIs de países como China e Índia. Embora a Austrália e os Estados Unidos sejam cada vez mais absorvidos, os principais destinos para a chegada de HNWIs incluem muitos países europeus.

Na região europeia, Portugal está a tornar-se um destino preferencial para os HNWIs, que procuram opções alternativas de residência. Fatores como segurança, oportunidades educacionais, sistemas de saúde sólidos e alta qualidade de vida são geralmente alguns dos principais fatores que influenciam esses resultados. Portugal não tem apenas um excelente sistema de ensino, mas algumas das melhores universidades europeias estão envolvidas na investigação e investigação teórica, que foram totalmente integradas no ensino superior europeu através do processo de Bolonha desde 2006.

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) em Portugal presta cuidados de saúde globais gratuitos a cidadãos e residentes permanentes no país. De acordo com o relatório 2021 Global Peace Index (GPI) elaborado pelo Instituto de Economia e Paz (IEP), Portugal é o quarto país mais pacífico do mundo.

Portugal tem uma história rica e antiga com a sua bela arquitetura e um clima mediterrâneo muito hospitaleiro com gloriosas praias naturais. Todos estes fatores, juntamente com o seu programa de visto de investidor, levaram Portugal a atrair um fluxo constante de HNWIs de todo o mundo. Só no ano passado, o número de Golden Visas emitidos para os índios portugueses aumentou 87 por cento sem precedentes, de 33 em 2019 para 62 em 2020.

O visto de investidor do país, também conhecido como Autorização de Residência Para Investimento (ARI) ou Golden Visa, foi criado em 2012 para aumentar o investimento na economia portuguesa. Embora os Golden Visas já existissem em várias partes do mundo, incluindo o Reino Unido, países como Portugal, que procurava recuperar da crise da dívida europeia, ofereciam opções atrativas a preços mais baixos. Desde o início do programa ARI, arrecadou 5,8 bilhões em investimentos, a maior parte deles direcionados ao mercado imobiliário. Mais de 9.500 investidores e mais de 16.000 membros da família receberam acomodação e benefícios de visto do esquema.

O ARI Visa oferece aos investidores uma das opções de residência mais rápidas (dentro de um ano) com um valor de investimento a partir de 280.000. O visto permite-lhe viver e trabalhar em Portugal, bem como viajar sem visto em todo o espaço Schengen, que inclui 26 países europeus. De acordo com o Global Passport Power Rank 2021, pode candidatar-se a cidadania portuguesa para ter acesso a um passaporte português.

A melhor parte do visto é que você só precisa ficar no país em média pelo menos sete dias por ano. Como residente não familiarizado em Portugal, tem a oportunidade de obter deduções fiscais sobre determinadas fontes de rendimento durante 10 anos.

O programa Golden Visa abre as portas a muitas oportunidades de investimento em Portugal. Por exemplo, você pode investir 500.000 (em áreas urbanas) para possuir imóveis diretamente em Portugal ou você pode investir 0 280.000 para reabilitar propriedades antigas em áreas rurais. Pelo quarto ano consecutivo Portugal foi eleito ‘Leading Place in Europe’ pelos 2020 World Travel Awards e possui algumas localizações naturais ao longo da costa atlântica, o que contribuiu para o crescimento do mercado imobiliário em mais de 86 por cento na década anterior.

A nova forma é uma via de investimento financeiro onde se pode investir cerca de 350.000 no mercado privado, próximo de fundos de PE / VC / RE. Esta rota está ganhando popularidade rapidamente entre os investidores devido à sua construção descomplicada e aos retornos obrigatórios.

Antes de se candidatar ao Portugal Golden Visa, deve selecionar e investir num programa / propriedade que seja elegível nos termos do visto. É necessária a abertura de uma conta bancária em Portugal com o número de identificação fiscal NIF (Número de Identificação Fiscal). Posteriormente, os documentos (incluindo o comprovativo de investimento no imóvel / projecto seleccionado) devem ser apresentados online ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) e agendada uma entrevista com os mesmos antes da aprovação do visto ouro.

Este processo requer consideração cuidadosa e certa dose de prudência e planejamento. Os investidores podem garantir isso em conjunto com empresas de consultoria especializadas em projetos de investidores expatriados. É também importante nomear um escritório de advogados português que conheça o processo Golden Visa.

À medida que os requisitos de investimento para determinados sistemas no âmbito do programa Golden Visa de Portugal aumentam em janeiro de 2022, o número de famílias na fila para uma residência alternativa neste Éden europeu deverá crescer nos próximos 2-3 meses.

(Diretor sênior do escritor, Índia, LCR Capital)

