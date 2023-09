Aqui está o que você deve saber antes de decolar da Cidade do Cabo

É dia de lançamento!

A missão Starlink 6-17 da SpaceX, que está programada para enviar 22 satélites Starlink adicionais para a órbita baixa da Terra, está programada para ser lançada às 22h47 EDT na terça-feira, 19 de setembro.

Se necessário, quatro oportunidades de lançamento de backup estarão disponíveis entre 23h38 e 1h46 EST na quarta-feira, 20 de setembro.

A constelação de satélites Starlink Internet está compactada na carga útil de 230 pés de altura de um foguete Falcon 9.

Após um curto voo do Complexo de Lançamento 40 ao longo do caminho sudeste, o impulsionador do primeiro estágio está programado para atingir um navio drone pousando no mar cerca de oito minutos após a decolagem.

Volte para atualizações sobre a cobertura ao vivo do lançamento do Space Team, que será publicada nesta página 90 minutos antes da abertura da janela. Quando uma transmissão ao vivo da SpaceX hospedada no X (antigo Twitter) estiver disponível aproximadamente cinco minutos antes da decolagem, ela será disponibilizada no topo desta página.

Se os prazos se mantiverem, este será o 50º lançamento da Costa Espacial este ano. Para obter as atualizações mais recentes da programação, visite floridatoday.com/launchschedule.

O 45º Esquadrão Meteorológico da Força Espacial estima as chances de condições de “lançamento” em 60 por cento para um lançamento potencial.

“A perturbação climática mais provável que ocorrerá durante a oportunidade inicial de lançamento são nuvens cumulonimbus associadas à chuva em movimento em terra”, disse a previsão do esquadrão.

Meteorologistas da estação do Serviço Meteorológico Nacional em Melbourne estão prevendo 60% de chance de aguaceiros e trovoadas na noite de terça-feira na Estação da Força Espacial, com temperatura mínima em torno de 74 graus, céu predominantemente nublado e vento leste-nordeste de 5 a 10 mph. por hora.

Ele hospedará o Complexo de Lançamento 40 da Estação Espacial de Cabo Canaveral.

A carga útil é o próximo lote de satélites Starlink de transmissão pela Internet da empresa.

O foguete Falcon 9 de 230 pés seguirá uma trajetória sudeste entre a Flórida e as Bahamas.

Se for lançado a tempo, marcará o 50º lançamento da Costa Espacial este ano.

Não há picos de som locais nesta tarefa.

O impulsionador do primeiro estágio de 130 pés de comprimento terá como alvo um navio drone que pousará cerca de oito minutos após a decolagem.

Isto marcará a 17ª missão desta primeira fase do foguete Falcon 9.

Espera-se que mais missões SpaceX Starlink sejam lançadas em breve a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, mas a empresa ainda não anunciou uma data prevista para a próxima missão. Para obter as atualizações mais recentes da programação, visite floridatoday.com/launchschedule.

