Aqui está o que a Apple não anunciou em seu evento “Wonderlust”.

Na terça-feira, a Apple realizou seu próprio evento “Wonderlust”, no qual a empresa apresentou o iPhone 15, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra e alguns novos acessórios. Mas antes do evento, rumores já sugeriam o lançamento de alguns produtos que ainda não haviam visto a luz do dia. Aqui está o que a Apple não anunciou no evento desta semana.

Apple Watch Ultra em preto

A primeira geração do Apple Watch Ultra estava disponível apenas em titânio natural… e a segunda geração também. Tanto ShrimpApplePro quanto Bloomberg Foi relatado que a Apple está desenvolvendo uma versão preta do Apple Watch Ultra, o que faz sentido visto que o iPhone 15 Pro de titânio está disponível em quatro cores diferentes.

No entanto, o Apple Watch Ultra 2 tem apenas uma opção de cor e não é preto.

iPhone 15 Ultra

Tem havido muitos rumores conflitantes quando se trata do iPhone Pro maior, com tela de 6,7 polegadas. Alguns rumores sugerem que a Apple renomeará seu iPhone mais caro como “Ultra”, já que será o único a ter a nova lente periscópio para zoom óptico aprimorado. Outros relataram que a Apple pode acabar oferecendo o iPhone 15 Pro Max e o iPhone 15 Ultra.

Embora a Apple ainda possa eventualmente lançar um novo iPhone Ultra, isso não aconteceu este ano. Existem apenas dois modelos Pro: iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Vários acessórios USB-C

Como toda a linha do iPhone 15 agora tem uma porta USB-C em vez do Lightning, a Apple também atualizou alguns de seus acessórios que ainda dependem do Lightning. Por exemplo, há uma nova versão do AirPods Pro 2 com estojo de carregamento USB-C, e a Apple também lançou novos EarPods com fio com porta USB-C.

Poucos dias antes do evento, Bloomberg Mark Gorman disse MacRumores Que a Apple estava trabalhando em vários novos acessórios USB-C, incluindo o MagSafe Duo e uma bateria MagSafe redesenhada. Acontece que a Apple descontinuou o MagSafe Duo e o MagSafe Battery Pack em vez de atualizá-los com USB-C.

Claro, a Apple ainda não atualizou seus outros acessórios, como o Magic Mouse e o Magic Keyboard, para usar a nova porta de carregamento.

Cabos USB-C com cores correspondentes para iPhone

“Múltiplas fontes, incluindo o desconhecido.”Majin BuuFoi relatado que a Apple fornecerá novos cabos USB-C trançados para o iPhone 15. Esses cabos estarão disponíveis em cores diferentes para combinar com as cores dos novos iPhones, semelhante ao que a Apple fez com o carregador MagSafe para MacBooks.

Embora todo iPhone 15 venha com um cabo USB-C trançado, todos eles têm o mesmo cabo branco – e nenhuma opção de cor está disponível separadamente. Os cabos coloridos vazados provavelmente são projetados para outro produto, como o novo iMac (que vem com teclado mágico e mouse incluídos na caixa).

Suporte Thunderbolt para novos iPhones

Embora o iPhone 15 e o iPhone 15 Pro tenham porta USB-C, apenas os modelos Pro são compatíveis com velocidades USB 3, que vão de até 10 Gbps para transferência de dados. a Carregador de laboratório Um relatório do mês passado sugeriu que todos os novos modelos do iPhone 15 suportariam Thunderbolt para transferência de dados mais rápida, mas isso não aconteceu.

Velocidades de carregamento mais rápidas no iPhone 15

Mês passado, 9to5Mac Também ouvimos de fontes que alguns modelos do iPhone 15 suportarão velocidades de carregamento mais rápidas de até 35W. Para efeito de comparação, o carregamento do iPhone 14 Pro é limitado a 27 watts, enquanto o iPhone 14 é limitado a 20 watts.

A Apple não mencionou nenhum carregamento mais rápido no iPhone 15 durante o evento, e a página de especificações técnicas do iPhone 15 Pro ainda diz “50% de carga em cerca de 30 minutos usando um adaptador de 20 W”.

Ainda não está claro se os limites permanecerão os mesmos do iPhone 14 ou se os novos dispositivos serão capazes de recarregar em velocidades mais rápidas ao usar um carregador diferente.

Novos iPads e Macs

Não houve novos Macs ou iPads no evento. Embora a Apple normalmente espere até outubro ou novembro para anunciar novos Macs, a empresa lançou novos iPads junto com novos iPhones no passado – mas isso não aconteceu este ano.

De acordo com outro Bloomberg Segundo o relatório, a empresa expandiu seus testes internos para dispositivos Mac equipados com o chip M3. Entre os novos modelos estão versões atualizadas do MacBook Air de 13 polegadas, MacBook Pro de 13 polegadas, iMac e Mac mini, todos equipados com o novo chip. Gorman também disse MacRumores A Apple provavelmente anunciará um novo iPad Air no próximo mês por meio de um comunicado à imprensa.

Está contido

Como acontece a cada dois anos, nem todos os boatos se tornam realidade. Em alguns casos, a Apple pode já estar trabalhando nesses produtos ou recursos, mas decidiu descontinuá-los no processo.

Mas e voce? Quais destes produtos ou tecnologias não anunciados da Apple você ainda gostaria de ver? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.