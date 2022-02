Aprovação final do Tesla Giga Berlin prevista para o final da semana, cerimônia de abertura prevista para 22 a 23 de março: relatório

Um relatório recente da Alemanha indica que a aprovação final da Tesla Gigafactory Berlin está prevista para este fim de semana. Um grande evento de abertura está sendo preparado, completo com as primeiras entregas do Model Y de fabricação alemã.

A informação foi recentemente publicada pela Agência de Imprensa Alemã Tagspiegel, que observou que a “Força-Tarefa Tesla” do primeiro-ministro Dietmar Wiedek se reuniu na terça-feira passada para discutir a aprovação final da instalação. A reunião teria durado apenas 20 minutos, mas as discussões foram claras: não havia desafios maiores para a fábrica de carros elétricos Tesla, com sede na Alemanha.

Diz-se que os preparativos estão em andamento para o evento de inauguração da Gigafactory Berlin. A abertura oficial da instalação está agendada para 22 de março de 2022, de acordo com a mídia, embora essa data possa ser adiada um dia para 23 de março de 2022. É relatado que a Polícia de Brandemburgo Faça os preparativos necessários também para este evento.

Semelhante à grande inauguração da primeira fase do Gigafactory Shanghai, o lançamento oficial do Giga Berlin incluirá a entrega do primeiro Model Y de produção aos clientes. Espera-se que um total de 30 Model Ys fabricados na Alemanha sejam entregues aos clientes na cerimônia de abertura oficial do Giga Berlin.

A Tesla construiu o primeiro estágio do Giga Berlin por sua conta e risco, usando mais de 20 aprovações iniciais e, até agora, a empresa chegou ao ponto de produzir carros de pré-produção que não podem ser vendidos aos consumidores. Os espectadores de entusiastas da Tesla na região estimam que mais de 1.000 Model Ys feitos na Alemanha foram construídos antes da produção de 2000 veículos de pré-produção que a empresa foi autorizada a produzir.

A Gigafactory Berlin foi anunciada inicialmente pelo CEO da Tesla, Elon Musk, em novembro de 2019. A construção começou logo depois em 2020, com a empresa com o objetivo de iniciar a produção do Model Y já em junho de 2021. Esta data provou ser excessivamente otimista Giga Berlin enfrentou um desafio após outro. O projeto encontrou problemas com Processo de aprovação complexoForte oposição de grupos ambientalistas e as implicações da adição de uma fábrica de baterias pela Tesla ao pool.

Já faz muito tempo desde a Gigafactory Berlin. Mas com a instalação agora aparentemente recebendo a aprovação final, parece que a espera logo valerá a pena.

A equipe Teslarati ficaria grata em entrar em contato com você. Se você tiver alguma dica, entre em contato comigo em [email protected] ou pelo Twitter @Writer_01001101.

Aprovação final do Tesla Giga Berlin prevista para o final da semana, cerimônia de abertura prevista para 22 a 23 de março: relatório