Apreciar o melhor da arte portuguesa deve estar presente na sóbria viagem do Turo: Travel Weekly

Das montanhas do Porto às torres de igrejas pontiagudas e casas em tons pastel às espectaculares vistas domésticas das vinhas que rodeiam as serras, a lenta viagem pelo vale do rio Toro é como uma lição de história, tradição e gastronomia portuguesa.

Demonstrações de culinária, especialidades regionais e excelentes refeições com vinhos tintos locais e portos de reserva e sujeira, demonstrações culinárias, esta é a lição que eu aproveitei todos os dias no Azure de 263 pés. As excursões à praia levam-nos às mais antigas igrejas e mosteiros, museus e vinhas da região vinícola mais antiga do mundo – a mais antiga, de facto, Património Mundial da UNESCO, o vinho aqui produzido desde a época romana.

O Cynic retomou sua memorável viagem de 11 dias Duro em 30 de julho, partindo do movimentado rio Guiz da Ribeira em Porto para Vega de Teron, na fronteira com a Espanha, uma viagem de ida e volta de 500 milhas de cinco eclusas, construída especificamente para Azure e outros Navios Duro para manobrar fechaduras curtas.

Ele usou o tempo ocioso forçado pela epidemia para manutenção cínica, substituiu os tapetes de Azure e melhorou o ar-condicionado, provocações e banheiros. Os destaques do navio incluem um lounge com sombra no deck e uma pequena piscina. A maioria dos 48 quartos são confortáveis, com 215 pés quadrados de conjuntos de varanda; O espaço quase dobra em dois conjuntos de um quarto. Os mordomos acrescentam um serviço de luxo acima e além.

A imersão cultural tem sido a nossa preferida desde o 1º dia com a performance Arbor Fado. “Sinto na minha pele: emoções, dor, amor, alegria”, disse a cantora Claudia Madur, referindo-se ao deprimente género musical português.

A viagem de 11 dias oferece especialidades portuguesas e vinhos com o sabor profundo da região.

Em Peso da Régua, exploramos a vinificação no Museu Dou Dou e aprendemos como as montanhas resistentes às intempéries do Oceano Atlântico criam o microclima para mais de 110 variedades de uvas. Descobri que os trabalhadores esmagavam as uvas com os pés e a adição de conhaque era o segredo de um bom vinho do Porto. “O álcool é doce porque interrompe a fermentação do conhaque”, explica o guia do museu Marco Barradas.

Em Pinhão, modelamos o porto local e o tradicional pão de carne de bola na vila de Provocente no planalto. Com menos de duas horas de folga da cidade espanhola de Vela de Terran, as catedrais gêmeas de Salamanca e outras excursões oferecem passeios de caiaque e excursões emocionantes de um dia inteiro para explorar a universidade.

De regresso ao Porto, músicos clássicos apresentaram-se para nós na Igreja de São Francisco, do século XV.

Eu naveguei com cerca de 40 outros passageiros na segunda viagem do Azure em meados de agosto, menos da metade da capacidade de 96 passageiros do navio. Os viajantes devem apresentar evidências de vacinas Govt-19 e um PCR ou teste de antígeno negativo. As máscaras são necessárias e os membros da equipe medem a temperatura dos hóspedes após as excursões à praia.

“Queremos mostrar aos nossos convidados que estamos a fazer todo o possível pelos velejadores”, disse Maria Androda, directora geral das operações portuguesas da Sinex e da empresa irmã Emerald Cruz. Ele previu que os navios navegariam de 50% a 60% em novembro e atingiriam a ocupação plena no próximo ano. “Estamos muito felizes”, disse ele.