Apple, Tesla, Starbucks e mais

Verifique quais empresas estão fazendo as manchetes no pregão do meio-dia.

Uma maçã A gigante da tecnologia viu suas ações subirem mais de 3% depois disso Katie Huberty, do Morgan Stanley, aumentou o preço-alvo da Apple De $ 164 a $ 200 e classificação de excesso de peso mantida. O analista acredita que os novos produtos da Apple, como um fone de ouvido de realidade aumentada ou um carro autônomo, ainda não entraram no preço das ações.

Tesla As ações da Tesla subiram 3,5% depois disso UBS aumentou seu preço-alvo Em estoque para US $ 1.000. O UBS espera que “nenhum concorrente chegue perto da Tesla em 2022”.

Starbucks As ações da Starbucks subiram cerca de 3% depois disso Upgrade de MKM Partners O nome de uma classificação de compra de uma ação neutra e que aumenta seu preço-alvo. A empresa disse que o fraco desempenho recente das ações criou uma oportunidade de compra.

linhas Aéreas americanas As ações da companhia aérea subiram 1,5% depois que foi anunciado que Doug Parker se aposentará como CEO no próximo ano e será sucedido pelo presidente da empresa, Robert Isom, em 31 de março. Parker permanecerá no conselho de diretores.

AutoZone As ações da AutoZone subiram 6,6% depois que o revendedor de peças automotivas relatou um relatório trimestral melhor do que o esperado. A empresa relatou lucro trimestral de $ 25,69 por ação, superando a estimativa de consenso da Refinitiv de $ 20,87. A receita também superou as estimativas e as vendas em lojas comparáveis ​​aumentaram 13,6%.

Marcas As ações da Designer Brands subiram mais de 16% ao meio-dia após reportar ganhos trimestrais melhores do que o esperado. A empresa reportou lucro de 86 centavos por ação, bem acima das estimativas de 56 centavos de dólar por ação, de acordo com a Refinitiv. A receita, no entanto, estragou as estimativas.

GlaxoSmithKline Farmacêutica britânica viu suas ações subirem mais de 1% após anunciar seu tratamento com anticorpos monoclonais Eficaz no tratamento de todas as 37 mutações omicron específicas, de acordo com novos dados de um estudo em estágio inicial.

Intel Corporation As ações da Intel subiram 4,6% após o lançamento O fabricante do chip anunciou planos O módulo do carro autônomo será lançado ao público em meados de 2022. A empresa adquiriu a empresa israelense de direção autônoma Mobileye em 2017.

Acádia Farmacêutica – Ações da Acádia subiram 9,4% após ações da farmacêutica Relatório de resultados positivos Em um teste de estágio final de um tratamento experimental para a síndrome de Rett, um distúrbio genético que afeta principalmente o desenvolvimento do cérebro em meninas.

jack na caixa – As ações da Jack In The Box aumentaram 5,4% depois disso Promoção Deutsche Bank Ações a serem compradas no porão. A empresa adorou a aquisição da cadeia de alimentos mexicana Del Taco pela Jack In The Box.

gaguejar – As ações do Bumble subiram 11,4% depois disso JPMorgan atualizou estoque para sobrepeso De neutro após reunião com a direção da empresa. A empresa está mais convencida com o crescimento de usuários de aplicativos de namoro.

– Maggie Fitzgerald, Yoon Lee e Tanaya Machel da CNBC contribuíram com a reportagem