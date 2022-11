Apple Satellite Emergency Service lançado nos Estados Unidos e Canadá

Você será solicitado a considerar esta opção se tentou entrar em contato com os serviços de emergência, mas não conseguiu. maçã

Como prometido anteriormente, o serviço de satélite SOS de emergência da Apple foi lançado nos Estados Unidos e no Canadá na terça-feira. O serviço permite que os proprietários dos iPhones mais recentes da Apple liguem para serviços de emergência ou compartilhem sua localização e status com contatos de satélite de emergência quando estiverem em um local onde os serviços celulares padrão não estão disponíveis.

O SOS de emergência funciona via satélite nos modelos de iPhone mais recentes da Apple: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. O suporte para ele foi adicionado em uma atualização recente do iOS, portanto, nenhum download adicional é necessário.

Quando a Emergência SOS Satélite começar, você receberá um questionário de múltipla escolha que tenta coletar informações importantes sobre sua condição.

Depois de preenchido, você passará por um processo guiado de instruir o telefone a enviar a mensagem ao satélite. As informações incluídas na mensagem incluem suas respostas ao questionário, sua localização (incluindo elevação), carga atual da bateria do iPhone e sua Ficha Médica, se habilitada. Você também pode compartilhar uma cópia com seus contatos de emergência.

O recurso não oferece suporte a chamadas de voz, pois as chamadas de voz não são práticas com o uso de satélite ou em todas as situações. De acordo com a Apple postagem do blog No tópico:

A Apple projetou e construiu hardware e software personalizados que permitem que o iPhone 14 se comunique nas frequências exclusivas do satélite sem uma antena volumosa. Um algoritmo de compactação de texto também foi desenvolvido para reduzir o tamanho médio da mensagem em 300%, tornando a experiência o mais rápida possível. Com o SOS de Emergência via satélite, os usuários podem enviar e receber mensagens em menos de 15 segundos em condições claras.

O SOS de emergência via satélite “usa espectro nas bandas L e S especificamente alocadas para serviços móveis via satélite pelos Regulamentos de Rádio da ITU”, De acordo com a Apple. Ele é enviado para um dos 24 satélites operados por uma empresa americana chamada Globalstar, que também opera várias estações terrestres.

A mensagem será retransmitida para um call center de emergência próximo chamado Posto de Atendimento de Segurança Pública (PSAP) ou, se o local de resposta não estiver melhor equipado para lidar com mensagens de texto, para “profissionais de emergência treinados pela Apple” que retransmitirão a mensagem.

Você também pode fazer ping no satélite sem realmente chamar os serviços de emergência como medida preparatória. A rede de satélite também pode ser usada para compartilhar sua localização com um contato por meio do aplicativo Find My.

O SOS de emergência via satélite é gratuito por dois anos após a ativação do seu novo iPhone, mas custará dinheiro após esse período. A Apple publicou um Documento de suporte detalhado sobre como usar o recurso.

