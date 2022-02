Apple prevê um Mac-Inside-a-Keyboard que evoca computadores domésticos dos anos 80

A Apple está explorando a possibilidade de integrar um Mac totalmente funcional em um teclado, uma reminiscência dos computadores domésticos da década de 1980, como o Commodore 64 e o Sinclair ZX Spectrum.

O conceito foi revelado pelo US Patent and Trademark Office em um novo pedido de patente para a Apple chamado “computador no dispositivo de entrada,O que descreve um chassi mais espesso no estilo Magic Keyboard com ‘todos os componentes de um PC de alto desempenho’ construído sob o capô.

A patente descreve tal dispositivo, que pode ser conectado a um monitor externo separado por meio de uma única porta de E/S projetada para receber dados e energia e ser emparelhado sem fio com um trackpad ou mouse para entrada adicional.

Embora os dispositivos de computação portáteis, como laptops e tablets, possam ser encaixados em um escritório ou estação de home office que inclua uma tela secundária para fornecer uma experiência de computação semelhante à da computação de desktop, esses dispositivos ainda exigem um conjunto adicional de entradas de hardware para imitar um computador de mesa. Além disso, a exibição principal de dispositivos como laptops e tablets pode não ser usada com tanta frequência quando o dispositivo está acoplado a uma estação que inclui uma exibição secundária, adicionando tamanho e custo desnecessários a esses dispositivos de computação portáteis. Os dispositivos de computação descritos aqui podem incluir ou conter um ou mais componentes de computação dentro de um dispositivo de entrada para fornecer uma experiência de computação de desktop móvel em qualquer lugar com uma ou mais telas de computador. Por exemplo, um usuário pode mover um teclado que contém um computador, em vez de carregar um laptop inteiro ou uma torre e teclado. Como alguma forma de dispositivo de entrada é frequentemente necessária para interagir ou interagir com um computador, incluindo componentes de computação dentro de uma caixa ou gabinete de dispositivo de entrada pode eliminar a necessidade de conjuntos redundantes de dispositivos de entrada e reduzir o número de componentes que precisam ser movidos pelo do utilizador. Além disso, o dispositivo de entrada pode eliminar componentes adicionais, como monitores, que não são necessários quando usados ​​com um monitor de computador autônomo, reduzindo custos e tamanho.

Ao incluir componentes de computação no teclado, a Apple sugere que isso pode permitir que o usuário carregue um único dispositivo que possa fornecer uma experiência de computação de desktop em qualquer lugar com um ou mais monitores externos.

Em algumas modalidades, o dispositivo inclui um trackpad “associado” ao gabinete, enquanto em outras o dispositivo é dobrável e a área do teclado inclui uma “exibição de extensão” que exibe gráficos, ou o próprio teclado é exibido por padrão a partir de um monitor localizado dentro o recinto.



O restante das patentes explora em detalhes as várias configurações dos componentes internos do computador dentro do espaço fornecido pelo chassi do teclado.

A Apple apresentou Patentes de teclados No passado, incluindo aqueles que usavam um painel de tela sensível ao toque semelhante à Touch Bar Estende-se a todo o layout do tecladoMas esta é a primeira patente que propõe incorporar um computador ao próprio teclado.

Como acontece com qualquer patente registrada, é improvável que a tecnologia apareça em qualquer produto em breve, se for o caso, mas fornece uma visão interessante de como a Apple está pensando em designs de Mac que poderiam eventualmente ser substituídos ou oferecidos juntamente com Mac minique permite que os usuários abram sua própria tela, teclado e mouse.

(Através Obviamente a maçã.)