Apple confirma uma oferta especial impressionante para o MacBook Pro

Se você está procurando um ótimo negócio em um novo MacBook Pro, a Apple tem algo interessante esta semana. Mas você precisará ser rápido.

Pela primeira vez, a Apple listou o M3 MacBook Pro Seção renovada Com um grande desconto.

Embora não sejam “novos na caixa”, esses laptops foram totalmente atendidos pela Apple, são oferecidos com a mesma garantia de um dispositivo totalmente novo e são elegíveis para os mesmos níveis de AppleCare que um laptop novo. Os estoques também são limitados, portanto, se você estiver procurando por um modelo específico (como um modelo básico), precisará ficar de olho na disponibilidade.

Claro, está tudo na Apple Store e o novo MacBook Air com motor M3 deve ser lançado no final de março e já está apresentando a próxima geração do Apple Silicon com os modelos M3 Pro e M3 Max MacBook Pro para outubro.

Se a sua única preocupação é atingir o máximo de potência e desempenho possíveis, provavelmente você tem um M3 Pro ou M3 Max em sua mesa. Embora o M3 MacBook Pro não atinja esses níveis, ele proporcionará um aumento significativo no desempenho em relação às capacidades do M3 MacBook Air.

Eu diria que a diferença de desempenho entre os laptops MacBook Air e MacBook Pro voltados para o consumidor não é suficiente para justificar a diferença de preço (e há indiscutivelmente pouca demanda prática para o MacBook Pro M3), mas com um desconto de $ 240 sendo oferecido pela Refurb Store na lista de preços de US$ 1.599, há uma boa chance de que isso torne o modelo recondicionado uma proposta viável.

Ainda não sabemos o preço do M3 MacBook Air, com lançamento previsto para março. Espero que o M2 MacBook Air continue à venda, mas caia para US$ 999, permitindo que o M3 MacBook Air seja lançado por US$ 1.199 ou US$ 1.299, colocando em contexto o preço de US$ 1.359 desses modelos recondicionados. O próximo MacBook Air pode custar apenas US$ 50.

Se os benefícios do desempenho extra de cerca de 20 por cento e a palavra “Pro” gravada na capa são importantes o suficiente para você considerar o M3 MacBook Pro com especificações estranhas (mas agora um pouco mais barato) é uma decisão pessoal… e tem o vantagem de estar disponível agora.

