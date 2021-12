Apple chega a US $ 3 trilhões de capitalização de mercado

13 de dezembro (Reuters) – Apple Inc (AAPL.O) Seu valor de mercado oscilou perto de US $ 3 trilhões na segunda-feira, após uma corrida vertiginosa na última década que a transformou na empresa mais valiosa do mundo.

As ações da empresa caíram pouco mais de 2% na segunda-feira, fechando em US $ 175,74, revertendo ganhos anteriores que a trouxeram para perto do preço de US $ 182,86 necessário para registrar uma capitalização de mercado de US $ 3 trilhões.

As ações da Apple subiram cerca de 11% na semana passada, estendendo os ganhos de mais de 30% no acumulado do ano, já que os investidores continuam confiantes de que os novos consumidores continuarão pagando caro por iPhones, MacBooks e serviços como Apple TV e Apple Music.

A marcha da fabricante do iPhone de US $ 2 trilhões para quase US $ 3 trilhões em capitalização de mercado levou 16 meses, enquanto liderava um grupo de grandes empresas de tecnologia como a Alphabet Inc, a controladora do Google. (GOOGL.O) e Amazon.com Inc (AMZN.O) Que se beneficiou da forte dependência de indivíduos e empresas em tecnologia durante a pandemia.

Em comparação, levou dois anos para a Apple passar de US $ 1 trilhão para US $ 2 trilhões.

Brian Frank, gerente de portfólio da Frank Capital que vendeu sua posição de longo prazo na Apple em 2019, disse que a valorização das ações disparou. “A ação parece ter cotado em todos os bons resultados possíveis.”

Entre as novas linhas de receita que os investidores antecipam está um carro da Apple em potencial, junto com o crescimento em categorias de serviços como apps e TV que ainda está bem abaixo de 65% da receita da empresa gerada com as vendas do iPhone, de acordo com Daniel Morgan, gerente sênior de portfólio da Synovus. empresa confiável.

Cruzar a marca de US $ 3 trilhões adicionaria outra pena ao CEO Tim Cook, que assumiu o cargo depois que Steve Jobs renunciou em 2011 e supervisionou a expansão da empresa em novos produtos e mercados.

“Tim Cook fez um trabalho incrível na última década, elevando o preço das ações da Apple em mais de 1.400%”, disse Edward Moya, analista da OANDA.

As ações da Apple tiveram um retorno de 22% ao ano desde a década de 1990, enquanto o S&P 500. (.SPX) Uma rentabilidade inferior a 9% ao ano no mesmo período.

Se a Apple atingir US $ 3 trilhões, a Microsoft Corp (MSFT.O) Será a única empresa no clube de US $ 2 trilhões, enquanto a Alphabet (GOOGL.O)Amazonas (AMZN.O) e Tesla Inc (TSLA.O) ultrapassou um trilhão de dólares.

A Microsoft, que tem uma capitalização de mercado de cerca de US $ 2,6 trilhões, era a empresa mais valiosa do mundo recentemente, no final de outubro, quando a Apple relatou que as restrições da cadeia de suprimentos poderiam afetar seu crescimento no restante do ano.

As ações de grandes empresas de tecnologia dispararam este ano, à medida que os investidores se beneficiaram do aumento da demanda por produtos baseados em nuvem, à medida que as empresas mudaram para o modelo de negócios híbrido e os consumidores atualizaram seus dispositivos. Nasdaq 100 (.NDX)O S&P 500 mais amplo subiu quase 24%, valorizado por grandes empresas como a Apple, e subiu quase 26% este ano.

A ascensão de tecnologias como 5G, realidade aumentada / virtual e também inteligência artificial pode ajudar a Apple e outras ações de megatecnologia ricas em dinheiro a permanecer como as favoritas entre os investidores, já que a economia global deixa para trás a pandemia de coronavírus e alivia o estresse da cadeia de suprimentos.

“Estou enfrentando outro ‘super ciclo’ com a franquia iPhone12 / iPhone 13”, escreveu Daniel Morgan, gerente sênior de portfólio da Synovus Trust Company, em uma nota. “E que a AAPL está entrando em outra série de trimestres com forte crescimento de receita e lucro.”

(Reportagem de Nivedita Balu e Anisha Sircar em Bengaluru e David Randall em Nova York; Edição de Shonak Dasgupta, Nick Ziminsky e Jonathan Otis

