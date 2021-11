Apple AirPods Pro com MagSafe Case estão de volta em estoque por $ 159 Black Friday ($ 249 normal)

Atualizar: combinando agora na amazônia.

como parte de um arquivo Ofertas da Black Friday antecipada em dias de liquidaçãoWalmart oferece agora AirPods Pro com capa MagSafe para $ 159 enviado. Eles estavam esperando Amazon para combinar Mais uma vez o estoque retorna. Isso está abaixo do preço normal de $ 249 para indicar uma nova baixa de todos os tempos de $ 90 e $ 20 abaixo dos descontos anteriores na preparação para a Black Friday.

Oferecendo tudo o que o par de fones de ouvido carro-chefe da Apple fazia, o recém-atualizado AirPods Pro agrupa ANC junto com o Modo de Transparência, suporte para Áudio Espacial e Alô siri. Embalado no mesmo formato de antes, atualizado caixa de carga Ele fornecerá 24 horas de reprodução, mas agora oferece suporte a MagSafe além das opções originais de Qi e Lightning. Obtenha todos os detalhes em Nossa cobertura de lançamento Então vá abaixo para mais.

Ganhe menos indo com Em vez disso, os novos AirPods de 3ª geração. Após seu lançamento no final do mês passado, você está procurando um formato reprojetado com muitas das mesmas especificações de carregamento MagSafe para complementar EQ adaptável, resistência à água IPX4 e até 30 horas de reprodução por carga. Sem falar no mais acessível $ 175 Preço do cartão.

Apesar de ser mais novo e melhor do que outras marcas, Anker New Soundcore Liberty 3 Pro Ele acabou de ser lançado na semana passada com um dos conjuntos de recursos mais poderosos disponíveis no mercado. Você está diante de um ANC que se adapta automaticamente ao ambiente, quatro cores totalmente novas e um perfil de áudio bem balanceado. E o melhor de tudo, atualmente você pode obter um desconto absoluto que traz os fones de ouvido até $ 150. mergulhar Nossa revisão prática para todos os detalhes.

AirPods Pro com recursos de case MagSafe:

Os AirPods Pro são projetados para oferecer cancelamento de ruído ativo para áudio envolvente, Modo de Transparência para que você possa ouvir o que está ao seu redor e um ajuste personalizável para conforto durante todo o dia. Assim como os AirPods, os AirPods Pro se conectam magicamente aos seus dispositivos Apple. Eles estão prontos para uso direto da caixa. AirPods Pro com MagSafe Charging Case oferece mais de 24 horas de vida útil da bateria. Quando chegar a hora de carregar, simplesmente coloque a tampa no carregador MagSafe ou na estação de carregamento sem fio e deixe-a carregar. E quando estiver longe de um carregador sem fio, você pode usar a porta Lightning para carregar.

