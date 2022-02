Após vitória eleitoral, primeiro-ministro de Portugal testa positivo para vírus

LISBOA, Portugal (AP) – O líder do Partido Socialista de Portugal, António Costa, anunciou terça-feira que testou positivo para COVID-19, dois dias após sua vitória eleitoral esmagadora e no momento em que começa a formar seu novo governo.

Costa disse em comunicado que vai se auto-isolar por sete dias, de acordo com as regras de pandemia do país.

Costa, que é primeiro-ministro de Portugal desde 2015 e deve cumprir mais quatro anos, deveria se reunir com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa na quarta-feira como um primeiro passo para tomar posse. Não ficou imediatamente claro se outro funcionário do Partido Socialista o substituiria.

Os socialistas conquistaram pelo menos 117 assentos no parlamento de 230 assentos de Portugal, com quatro assentos ainda a serem atribuídos, no que foi uma vitória esmagadora.

Costa, junto com dezenas de funcionários e simpatizantes socialistas, comemorou a rotina em um quarto sem janelas no porão de um hotel em Lisboa, com abraços e gritos.





Representantes da mídia também estiveram presentes para o discurso de vitória de Costa na sala lotada e de teto baixo, que atraiu críticas como uma má escolha de local para as comemorações.

As pessoas eram obrigadas a mostrar certificados digitais de vacina e usar máscaras no evento, mas nem sempre as verificações eram realizadas e algumas pessoas puxavam suas máscaras até o queixo.

A eleição ocorreu em meio a um aumento nos casos de COVID-19 atribuídos à variante omicron. Cerca de 1 milhão de pessoas estavam em confinamento domiciliar no dia da eleição, mas foram autorizadas a sair para votar.

___

Acompanhe a cobertura pandêmica da AP em https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic