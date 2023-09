Apoiador de ‘Chariots of Fire’, amigo da princesa Diana e dono do Harrods e do Ritz Hotel tinha 94 anos – Prazo

Paul Ellis/AFP via Getty Images

Mohamed Al Fayed, cuja carreira global influenciou Hollywood, Paris, Londres e seu Egito natal, morreu na quinta-feira, 30 de agosto, aos 94 anos.

Seus maiores sucessos comerciais incluíram a propriedade da famosa loja de departamentos Harrods no Reino Unido, o Ritz Hotel em Paris e o Fulham Football Club no Reino Unido.

Mas essas conquistas são quase ofuscadas pelo seu relacionamento com a princesa Diana, que morreu num acidente de carro em 31 de agosto de 1997, e com o filho de Al-Fayed, Dodi, com quem ela mantinha um relacionamento.

O papel de Mohamed Al Fayed neste casal e sua amizade com Diana foram amplamente abordados na última temporada da série Netflix sobre a família real, a coroa. Também confere um tom estranho à sua morte, que ocorre muito perto do aniversário do acidente fatal que ceifou a vida de Dodi e Diana.

Nos anos que se seguiram ao incidente, Al-Fayed enfrentou críticas no Reino Unido por alegar que o incidente foi um assassinato ordenado pela família real e pela inteligência britânica, que agiu porque o casal estava prestes a se casar. O acidente, que teria sido causado por uma tentativa em alta velocidade de evitar os fotógrafos, foi amplamente investigado sem qualquer evidência das alegações de Al-Fayed.

Al-Fayed desenvolveu um relacionamento próximo com a falecida Princesa de Gales, pois eles estavam envolvidos nas mesmas instituições de caridade e participavam de eventos semelhantes.

As declarações vieram das propriedades comerciais de Al-Fayed após o anúncio de sua morte.

“Todos no Fulham ficaram profundamente tristes ao saber do falecimento do nosso proprietário e ex-presidente Mohamed Al Fayed. Temos uma dívida de gratidão com Mohamed pelo que ele fez pelo nosso clube, e os nossos pensamentos estão agora com a sua família e amigos nesta difícil situação. tempo”, disse Fulham em comunicado nas redes sociais.

O empresário egípcio vendeu o clube de futebol em 2013, pouco depois de vender o Harrods em 2010. Ele comprou o quase falido Ritz Hotel em Paris por US$ 30 milhões e investiu US$ 250 milhões na reforma do hotel.

Al-Fayed nasceu em 1929 no bairro Rushdi de Alexandria, no Reino do Egito, como era chamado antes da Revolução Egípcia de 1952. Ele adicionou o prefixo sofisticado “Al” ao seu sobrenome na década de 1970.

Antes de comprar a Harrods, ele era dono de uma empresa de navegação no Egito, abrindo eventualmente um escritório em Londres.

Enquanto Al-Fayed estava envolvido em seus negócios internacionais, seu filho Dodi explorava Hollywood.

Em 1979, Al-Fayed fundou uma produtora de filmes, Allied Stars Ltd, e nomeou seu filho Dodi como CEO.

O projeto do filho resultou em sete Oscars em 1982 por Chariots of Fire, incluindo Melhor Filme. O restante da produção da empresa não teve um bom desempenho de bilheteria.

Al-Fayed foi casado duas vezes: a primeira com a escritora saudita Samira Khashoggi de 1953 a 1956, com quem teve Dodi.

Em 1985, casou-se com a socialite e ex-modelo finlandesa Henie Watten, com quem teve mais quatro filhos: Yasmin, Karim, Kamila e Omar.

O funeral foi realizado na Mesquita Central de Londres, em Regent’s Park, na sexta-feira, seguindo a tradição islâmica de enterrar os mortos o mais rápido possível, de preferência dentro de 24 horas.

Ele foi então enterrado em Barrow Green Court, sua propriedade rural do século XVII, em Oxted, Surrey, no mausoléu da família, ao lado de seu filho Dodi.