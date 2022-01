Aos novos pais Priyanka Chopra e Nick Jonas, com amor a Katrina Kaif e outros

Nick Jonas com Priyanka Chopra. (Cortesia: Priyanka Chopra)

Destaques Casal deu as boas-vindas a um menino através de barriga de aluguel

O casal se casou em 2018

Priyanka foi vista pela última vez em Matrix 4

Nova Delhi:

Priyanka Chopra e seu marido Nick Jonas Eles deram as boas-vindas a um bebê por meio de barriga de aluguel. O casal anunciou a grande novidade nas redes sociais na noite de sexta-feira. Priyanka Chopra e Nick Jonas escreveram: “Estamos entusiasmados em confirmar que recebemos um bebê por meio de barriga de aluguel. Respeitosamente solicitamos privacidade durante esse momento especial, pois nos concentramos em nossa família. Muito obrigado”. Em um instante, a seção de comentários foi preenchida com mensagens de felicitações das estrelas. Lara Dutta comentou: “Parabéns”. Priyanka Ji Lo Zara Katrina Kaif escreveu: “Parabéns”. Farhan Akhtar comentou: “Parabéns para você e Nick.”

Calpin escreveu: “Parabéns! Tio Calpin está pronto para cuidar das crianças.” “Mal posso esperar para abraçá-los”, acrescentou a YouTuber Lilly Singh. “Parabéns Priyanka Chopra e Nick Jonas… Melhor notícia de todas”, escreveu Neha Dhupia. A estrela de Hollywood Awkwafina deixou um emoji em forma de coração no post. Os outros irmãos Jonas – Joe e Kevin também deixaram um emoji de coração nos comentários.

Priyanka Chopra e Nick Jonas Eles se conheceram no grande evento de moda Met Gala 2017, onde representaram o designer Ralph Lauren. A cantora fechou toda a loja Tiffany em Nova York para escolher o anel de Priyanka Chopra. Ele havia pedido casamento a Priyanka no aniversário dela durante as férias em Londres. Eles se casaram no Palácio Umaid Bhawan em 2018.

O próximo projeto de Priyanka Chopra CasteloÉ uma série de multi-produção da Índia, Itália e México que também estrela Richard Madden e será dirigida pelos irmãos Russo. Castelo É o segundo projeto de Priyanka Chopra com o Amazon Prime Video após seu anúncio de Projeto Sangeet, um reality show de dança com tema Sangeet, que ela co-apresentará com Nick Jonas. No ano passado, Priyanka Chopra foi vista na Netflix Tigre branco, baseado no romance vencedor do Booker Prize de Aravind Adyga. Visto pela última vez em Matriz 4.