Anunciada a aposentadoria de Kyle Seeger – rumores de negociação da MLB

19h10: Seeger abordou sua aposentadoria com Ryan Davis do The Seattle Times tarde. O jogador da terceira base disse que decidiu se aposentar no final da temporada, um ano que terminou com uma despedida emocionante dos fãs no T-Mobile Park depois que os Mariners foram desqualificados de uma partida de playoff. “Eu sabia que, se fôssemos eliminados, seria a última vez que jogaria beisebol. Eu sabia que era minha última tacada, sabia que era minha última bola de chão, minha última rodada,“Sieger mandou uma mensagem para Divish.”Todos esses pensamentos estavam na minha cabeça. Tive muitos sentimentos naquele dia. Foi mágico tirar minha família do campo antes da partida. Fiquei muito emocionado tão cedo!“

Seager disse a Divish que ele estava pensando em se aposentar desde o Spring Training e disse que o desligamento em curso e a incerteza dos negócios não influenciaram em sua decisão. “Honestamente, foi uma decisão fácil. Por mais que eu ame beisebol, já estava na hora. Estou pronto para ir para casa com minha família. Vou sentir falta de muitas pessoas e aspectos do jogo, mas estou pronto para começar o próximo capítulo da minha vida.Os fãs dos Mariners, em particular, vão querer dar uma olhada no artigo Divish completo, que também apresenta citações de Seager sobre sua apreciação aos fãs de Seattle, bem como o interesse que ele recebeu de outros times neste inverno depois que M’s comprou sua opção de clube 2022.

12h45: Kyle vai arrastar Ele anunciou sua aposentadoria, de acordo com um comunicado divulgado por sua esposa no Twitter. Ele teve a rara honra de passar toda a sua carreira com uma organização, tendo sido convocado pelo Seattle Mariners e permanecendo com eles até chegar à agência gratuita no final da temporada de 2021.

Seager, de 34 anos, começou sua carreira como uma escolha do terceiro turno para os Mariners em 2009, escalou os juniores para fazer sua estréia na MLB em 2011 e fez 53 aparições naquele ano. Em 2012, ele teve um ano estelar em que marcou 20 home runs em 155 jogos, chegando a 0,259 / 0,316 / 0,423. Combinado com sua sólida defesa de terceira base, ele valia 3,8 fwAR naquele ano.

Desde então, ele basicamente assumiu o comando e se tornou um jogador-chave no hot corner de Seattle, jogando pelo menos 154 jogos pelos Mariners por sete temporadas consecutivas de 2012 a 2018. Uma lesão na mão o restringiu a 106 jogos em 2019, mas isso vai ser sua única ausência significativa, já que ele jogou todos os 60 jogos na campanha encurtada de 2020 para a pandemia e, em seguida, 159 jogos em 2021.

Depois da temporada de 2014 em que Seager alcançou 25 Globos, foi selecionado para participar do All-Star Game e ganhou o Golden Glove, ele e os Mariners concordaram. Extensão de contrato avaliada em $ 100 milhões ao longo de sete anos. Este contrato, que acabou de ser concluído há poucos meses, o manteve como marinheiro para o resto da vida.

Durante suas 11 temporadas, Seager jogou 1.480 jogos, acumulou 1.395 rebatidas, 309 duplas e 242 home runs. Seu total de cortes na carreira foi 0,251 / 0,321 / 0,442. Valeu 34,8 vitórias sobre a substituição na classificação FanGraphs, com a referência do beisebol colocada em 36,9. Exemplificando consistência, Seager produziu pelo menos 1,5 fWARs por dez temporadas consecutivas, de 2012 a 2021, marcando pelo menos 20 home runs em cada uma dessas temporadas, excluindo a campanha abreviada de 2020. Apesar de sua durabilidade confiável, produção de energia e defesa, os Mariners não foram capazes de construir uma equipe digna na pós-temporada ao seu redor, não tendo ido além da temporada desde 2001.

Em 2021, o último ano de sua carreira, Seeger bateu um home run alto e venceu, com 35 e 101, respectivamente. Sua barra foi no ano .212 / .285 / .438. sair da temporada, MLBTR توقع Predict Que ele poderia ter ganhado um novo contrato no valor de $ 24 milhões em dois anos. Em vez disso, ele cortará seus espinhos e entrará no próximo capítulo de sua vida.

A equipe MLBTR gostaria de parabenizar Kyle por uma carreira incrível e desejar a ele tudo de melhor em tudo o que vem a seguir.