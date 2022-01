Antonio Brown esfrega sal nas feridas após a derrota dos Bucs

Antonio Brown teve uma chance de despedida no Tampa Bay Buccaneers após a derrota nos playoffs para o Los Angeles Rams na noite de domingo.

Brown, que foi cortado pelos Buccaneers após sua explosão sem camisa em um dos jogos finais da temporada regular da equipe, postou uma foto nas redes sociais mostrando-se correndo pela end zone com uma mensagem editada na foto.

Brown não parecia estar torcendo pelos Buccaneers, mas deu uma mensagem ao ex-companheiro de equipe Tom Brady antes do jogo.

“Boa sorte hoje”, escreveu ele em um postagem no Instagram.

Brown ganhou as manchetes no início deste mês por sua explosão que acabou levando à sua libertação. Ele alegou que seu tornozelo estava machucado demais para ele jogar no jogo e disse que alertou o técnico Bruce Arians e os treinadores médicos sobre a lesão antes de deixar o campo. Os arianos alegaram que a explosão de Brown resultou de não receber toques suficientes.

Brown apareceu no podcast “I Am Athlete” e colocou a culpa por sua explosão durante uma entrevista em 1º de janeiro. 2 contra o New York Jets no treinador dos Buccaneers, Bruce Arians.

“Por que toda vez que algo acontece de ruim, ou como alguém reage, ‘Ah, ele é louco, há algo errado com sua saúde mental’”, disse Brown, via TMZ Sports. “Não há nada de errado com minha saúde mental. Alguém me disse para dar o fora daqui. Não sou passivo-agressivo.”

Separadamente, Brown disse ao TMZ Sports que esclareceu as coisas com Brady após algumas das observações que fez sobre o quão importante ele acreditava ser para os Buccaneers.

“Olha, eu amo o Tom. Esse é o meu cara. Não o torça. Muitas palavras foram retiradas da substância. Tom é um dos meus verdadeiros amigos no meio da adversidade que estava lá para mim, então não fique torcido por nada com Tom Brady”, disse Brown. TMZ Sports.

Em sua entrevista no “Full Send Podcast”, Brown afirmou que ele e Brady eram apenas amigos porque o quarterback precisava dele em sua equipe.

“Brady é o gerente geral. Ele é o cara com quem meu agente fez o contrato, ele é o intermediário e o político. Falei com Tom e ele sabe que não vou jogar”, disse Brown.

“Para mim, um amigo é alguém que te protege. Nem todo mundo no esporte vai ser seu amigo. Tom Brady é meu amigo. Por quê? Porque eu sou um bom jogador. Ele precisa de mim para jogar futebol. As pessoas têm significados diferentes do que é amizade.”

Brown é um agente livre, mas não está claro se ele voltará a jogar por um time da NFL novamente.