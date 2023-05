Anthony Hudson deixa a USMA e PJ Callaghan foi nomeado técnico interino da Liga das Nações e da Copa Ouro

Anthony Hudson, técnico interino da seleção masculina dos Estados Unidos, trocou o sindicato por outro emprego. O assistente de BJ Callaghan levou para casa o título interino da Liga das Nações da CONCACAF neste verão e a Copa Ouro.

Callaghan atuou como assistente técnico nos Estados Unidos nos últimos quatro anos e atualmente é o técnico principal do USMNT há mais tempo.

O novo papel de Hudson não foi imediatamente aparente.

A mudança de gerentes interinos ocorre enquanto a NFL continua em busca de um técnico permanente. O contrato do ex-técnico Greg Berhalter expirou no final de 2022. A NFL contratou Matt Crocker como diretor atlético em 25 de abril e recentemente disse que espera contratar um técnico até o final de agosto. Crocker está liderando a busca junto com a presidente da NFL, Cindy Barlow Cone, e o CEO e secretário JT Batson.

Vá mais fundo Quem é Matt Crocker? De diretor da Southampton Academy a novo diretor esportivo do clube de futebol

A decisão da organização de esperar até depois dos torneios de verão para nomear um técnico permanente agora estará sob os holofotes quando eles passarem para um segundo técnico interino nos últimos seis meses.

“BJ tem sido parte integrante do USMNT nos últimos quatro anos, à medida que esta jovem equipe cresceu e se desenvolveu”, disse Crocker em um comunicado. “Trabalhando ao lado de Anthony Hudson nos últimos cinco meses, estamos confiantes de que ele está pronto para liderar este grupo nos torneios de verão. Somos gratos a Anthony pelo tremendo trabalho que ele fez e desejamos-lhe felicidades no futuro.”

A NFL deve anunciar sua escalação da Liga das Nações na quinta-feira. O acampamento abre em 5 de junho em Los Angeles, antes da semifinal contra o México em 15 de junho.

Hudson saiu depois de servir como técnico da seleção sub-20 em 2020 e depois como assistente técnico da USMNT desde 2021, antes de assumir o cargo interino em janeiro deste ano. Com vitórias sobre Granada e El Salvador em março, Hudson levou o time às semifinais da Liga das Nações da CONCACAF e também à Copa Ouro, onde defenderia os dois títulos. Ele também ajudou a garantir o compromisso de vários nacionais, incluindo Alejandro Zendegas e Folarin Balogun.

“Quero agradecer ao US Soccer pela oportunidade de fazer parte de um time tão incrível de jogadores e funcionários”, disse Hudson em um comunicado. “Foi uma honra representar a seleção nacional, um time que admiro e gosto muito. O grupo está em boas mãos com o BJ, e estou animado para assistir e apoiar o time enquanto eles continuam crescendo e alcançando as alturas que todos sabem que são capazes.”

Callaghan ingressou no US Soccer em 2019 vindo do Philadelphia Union e inicialmente atuou como analista estratégico antes de ser promovido a assistente técnico. Ele fez parte da comissão técnica que conquistou a Liga das Nações de 2021 e a Copa Ouro e chegou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022.

“Entendo a responsabilidade do trabalho e estou honrado por ter a oportunidade de desenvolver o progresso que este grupo fez nos últimos quatro anos”, disse Callahan em um comunicado. “Juntos, construímos uma cultura forte e um grande entendimento de como queremos jogar, e esperamos continuar a desenvolver essa progressão. Nosso objetivo é claro: defender os dois títulos da CONCACAF.”

Callahan passou sete anos com o Philadelphia Union, dois anos treinando na academia e cinco anos como assistente de Jim Curtin. Callaghan jogou quatro temporadas no Ursinus College e atuou como assistente no Villanova.

“Liguei para ele imediatamente”, disse Curtin. O atleta em 2018.” poderia ajudar a facilitar as mensagens que queríamos passar. Ele foi a pessoa mais importante no meu desenvolvimento como treinador, para ser honesto.”

Enquanto desempenhava as funções normais de assistente técnico do USMNT sob o comando de Berhalter, Callaghan também implementou processos de como a equipe técnica analisava os oponentes e desenvolveu um modelo de jogo para o USMNT. Callaghan gerenciou olheiros e analistas do USMNT, bem como olheiros que assistiam a jogos com futuros oponentes do USMNT.

“Depois de falar com BJ, uma das principais conclusões é que nada mudou para este grupo”, disse o defensor do USMNT, Tim Ream, em um comunicado. As mensagens, objetivos e ideias permanecem os mesmos, com uma nova voz no topo. É um som familiar com o qual todos nos sentimos bem e estamos por aí há anos.”

Não está claro quem se juntará a Callaghan na equipe USMNT para os dois torneios. O técnico Sub-20 dos Estados Unidos, Mickey Varas, já trabalhou com a primeira equipe, mas atualmente está com sua equipe na Copa do Mundo Sub-20. A seleção sub-20 joga contra a Nova Zelândia na terça-feira, pelas oitavas de final. Marko Mitrovic, técnico da seleção sub-19 dos Estados Unidos, também atuou na equipe algumas vezes. Atualmente, o US Soccer não tem um treinador de goleiros em tempo integral. O nativo de Nova York, Rob Vartogian, atuou como treinador de goleiros no acampamento no início deste ano.

Callaghan agora servirá como cabeça-de-ponte para duas competições da CONCACAF antes que um novo técnico seja nomeado.

“Aprendi muito navegando nessas competições com a equipe no ciclo passado, bem como nos períodos de três partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo”, disse Callahan em comunicado. “A Liga das Nações tem duas partidas de alto nível e logo você tem que mudar seu jogo com uma equipe diferente principalmente e você chega para navegar na Copa Ouro no período de 30 dias. Tenho sólida experiência em ambas as competições e entendo o desafios únicos que existem em ambos. Contaremos fortemente com relações sólidas com os jogadores para nos ajudar a defender os dois títulos.”

(Foto: Mike Janosz/USSF/Getty Images)