Anthony Bass, do Blue Jays, pede desculpas por compartilhar uma postagem anti-LGBTQ+ nas redes sociais

TORONTO – O apaziguador do Blue Jays, Anthony Bass, pediu desculpas publicamente um dia depois de compartilhar um post anti-LGBTQ+ nas redes sociais.

Na segunda-feira, Bass compartilhou uma postagem de Ryan Miller, que administra a conta do Instagram “dudewithgoodnews”, que citou versículos bíblicos como motivo para boicotar a Target e a Bud Light por seu recente apoio às iniciativas LGBTQ+ e à comunidade.

Bass fez uma declaração no Rogers Center antes do jogo de terça-feira, mas não respondeu a nenhuma pergunta da mídia reunida.

“Percebi ontem que fiz uma postagem prejudicial à comunidade do Pride, que inclui amigos e familiares próximos, e sinto muito por isso. Acabei de falar com meus companheiros de equipe para compartilhar minhas ações ontem e pedir desculpas a eles. A partir de agora , Estou usando os recursos do Blue Jays para me educar melhor para tomar melhores decisões para seguir em frente.

“O estádio é para todos. Incluímos todos os torcedores no estádio. Queremos dar as boas-vindas a todos.”

De acordo com o gerente do Blue Jays, John Schneider, Bass entrou em campo na terça-feira e pediu desculpas a ele e ao gerente geral do Blue Jays, Ross Atkins, por sua posição. O destro então se desculpou com seus companheiros de clube.

“Acho que mostrar responsabilidade foi uma coisa muito boa”, disse Schneider. “Queremos que todos se sintam bem-vindos aqui em campo, é claro, e ao longo da liga, e nós, como organização, continuaremos a fazer tudo o que fizemos no passado na comunidade do Pride e foi uma boa coisa que Anthony veio e percebeu o que ele tinha feito.”

Os Blue Jays realizarão seu fim de semana anual de 9 e 10 de junho no Rogers Center. Schneider disse que esperava que Bass apoiasse e se envolvesse nas festividades.

“A mensagem para a base de fãs é que temos e continuaremos a ser uma grande parte da comunidade Pride. Estamos ansiosos para os dias 9 e 10 de junho, e isso não representa nosso sentimento público como organização”, disse Schneider. Isso, e se eles tiram alguma coisa, é que a responsabilidade estava lá e a consciência de como isso fazia as pessoas se sentirem.”

“Os sentimentos do jogador individual não representam as crenças do clube”, disse a organização em comunicado por e-mail.

Os Blue Jays reúnem milhões de fãs em todo o Canadá e estão comprometidos em fornecer uma experiência inclusiva e acolhedora para todos. Os Blue Jays têm orgulho de celebrar o Mês do Orgulho LGBTQ2S+, incluindo um 4º Fim de Semana Anual de Futebol nos dias 9 e 10 de junho, e uma coalizão demonstrações ao longo do mês em torno do campo.”

Os Blue Jays não disseram imediatamente quais “recursos para uma educação melhor” estarão disponíveis para Bass, mas Schneider disse que haverá mais etapas após o pedido de desculpas de terça-feira.

“Não vamos fingir que isso nunca aconteceu. Não vamos fingir que é o fim e estamos seguindo em frente. Com certeza há mais passos a serem dados”, disse o gerente.

E de acordo com Schneider, Bass, 35, não deve receber um major intramural.

“Acho que seu pedido de desculpas foi genuíno e forte tanto para a comissão técnica quanto para seus companheiros de equipe”, disse Sneijder. “E quando se trata de como sua base de fãs vê você, seja um jogador ou um técnico, você tem que reconhecer as coisas que faz, você tem que reconhecer quando está fazendo coisas que são prejudiciais ou erradas, você tem que reconhecer isso, você tem que ter coisas para fazer daqui para frente que você não vai deixar isso acontecer.” isso de novo.”

O anúncio e o pedido de desculpas de Bass acontecem quando os jogadores dos Dodgers e o astro Clayton Kershaw estão envolvidos em controvérsias sobre os planos do Pride. Kershaw disse ao Los Angeles Times na segunda-feira que discordou da decisão da equipe de convidar as Sisters of Perpetual Indulgence – uma organização de performance com sede em São Francisco que inclui artistas vestidos como freiras – para a Pride Night da equipe em 16 de junho, e isso afetou seus desempenho. O momento de seu anúncio do “Dia da Fé Cristã e da Família”.

(Foto: Eric Kanha/USA Today)