Analistas estão divididos sobre se os preços do gás permanecerão altos

Um terminal de gás natural liquefeito (GNL) no porto de Yangshan Deepwater em Xangai, China, no sábado, 9 de outubro de 2021.

Gurry disse à CNBC novamente esta semana que a demanda de gás está crescendo “muito rapidamente”, à medida que os países tentam mudar do carvão e petróleo para energias mais limpas. Ele acrescentou que isso significa que o mundo não tem gás suficiente e que o mercado ficará muito apertado nos próximos três anos.

O gás natural é menos poluente do que outros combustíveis convencionais.

Embora ele tenha previsto que a crise atual passará em fevereiro ou março, o mercado deve se contrair novamente quando o inverno se aproximar no ano que vem e a demanda aumentar.

Mesmo se a escassez de gás não desencadear outra crise de energia, pode fazer com que o mundo recue do carvão e do petróleo, disse Gavin Thompson, vice-presidente de Energia para a região Ásia-Pacífico da Wood Mackenzie.

Em um esforço para atender às suas necessidades de eletricidade, o O Reino Unido lançou uma velha usina termoelétrica a carvão em setembro.

Thompson espera que o gás “ocupe um lugar de destaque” no movimento gradual em direção a uma matriz energética mais limpa. No entanto, ele disse que os produtores estão preocupados com o futuro do gás no longo prazo e podem não estar investindo no fornecimento.

Ele alertou que, se os produtores não investirem o suficiente, os compradores podem retornar aos combustíveis convencionais.

“Este é um risco enorme porque … desacelerar o ritmo da transição energética tornará as metas de 2030 e 2050 realmente difíceis de alcançar”, disse ele.