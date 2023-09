Analistas dizem que o novo avanço do chip da Huawei provavelmente atrairá um escrutínio mais próximo dos EUA

SHENZHEN, CHINA/SÃO FRANCISCO, CALIFÓRNIA, 5 DE SETEMBRO (Reuters) – O avanço da Huawei Technologies Co. na fabricação de um chip avançado destaca a determinação e a capacidade da China de resistir às sanções dos EUA, mas o esforço provavelmente será muito caro e poderá levar Washington a apertar… Limitações, disseram analistas.

A Huawei revelou inesperadamente o seu mais recente smartphone Mate 60 Pro na semana passada, durante a visita da secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, à China, onde o governo se prepara para criar um novo fundo de investimento de 40 mil milhões de dólares para apoiar o setor de chips avançados.

O Mate 60 Pro é equipado com seu próprio chipset Kirin 9000s e é fabricado pelo maior fabricante contratado de chips do país, SMIC (0981.HK), usando tecnologia avançada de 7 nm, de acordo com uma desmontagem conduzida pela TechInsights, com sede em Ottawa.

Suas descobertas e as afirmações dos primeiros usuários sobre o forte desempenho do telefone sugerem que a China está fazendo algum progresso no desenvolvimento de chips avançados, mesmo que Washington tenha reforçado as sanções nos últimos anos para bloquear seu acesso a ferramentas avançadas de fabricação de chips.

Isto “demonstra o progresso técnico que a indústria de semicondutores da China tem sido capaz de alcançar sem ferramentas UV. A dificuldade deste feito também demonstra a resiliência da capacidade tecnológica de chips do país”, disse Dan Hutcheson, analista da TechInsights.

EUV significa litografia ultravioleta extrema e é usado para fabricar chips de 7 nm ou mais avançados.

“Ao mesmo tempo, isto representa um grande desafio geopolítico para os países que procuraram restringir o seu acesso a tecnologias de produção críticas. O resultado será provavelmente maiores restrições do que as que existem hoje.”

Os analistas da Jefferies disseram que as descobertas da TechInsights podem desencadear uma investigação pelo Departamento de Indústria e Segurança do Departamento de Comércio dos EUA, criar mais debate nos EUA sobre a eficácia das sanções e pressionar o Congresso a incluir sanções tecnológicas mais duras em um projeto de lei de concorrência que está se preparando para. … Contra ele. China.

“No geral, a guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China provavelmente aumentará”, afirmaram numa nota.

Um representante do Departamento de Comércio dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário na manhã de terça-feira.

A Huawei não quis comentar. A SMIC e o Conselho de Estado da China, que trata das investigações da imprensa em nome do governo chinês, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Realização limitada

O chip mais avançado que a SMIC já fabricava era o de 14 nm, que Washington, no final de 2020, impediu de obter uma máquina EUV da empresa holandesa ASML (ASML.AS).

Mas a TechInsights disse no ano passado que acredita que a SMIC foi capaz de produzir chips de 7 nm modificando dispositivos DUV mais simples que ainda poderia comprar gratuitamente na ASML.

Alguns analistas, incluindo Jefferies, disseram que também existe a possibilidade de a Huawei ter comprado tecnologia e equipamentos da SMIC para fabricar o chip, em vez de fazê-lo em colaboração.

Independentemente da identidade do fabricante de chips, Tilly Zhang, analista da Gavekal Dragonomics, minimizou esse sucesso, citando a baixa taxa de rendimento que reduz o número de chips utilizáveis ​​de cada wafer e aumenta os custos, e os novos controles de exportação impostos pela Holanda que limitará a capacidade de fabricação de chips da SMIC. Acesse mais na Máquina de Imersão DUV.

“Eles acabaram de provar que estão dispostos a aceitar custos muito mais altos do que normalmente são considerados valiosos… Somente a combinação de recursos financeiros e generosos subsídios governamentais da Huawei pode permitir que ela venda telefones usando esses chips no mercado regular.” Zhang disse.

A China está se preparando para lançar um novo fundo de investimento apoiado pelo Estado com o objetivo de arrecadar cerca de US$ 40 bilhões para o setor de chips, informou a Reuters na terça-feira, enquanto o país intensifica esforços para alcançar os Estados Unidos e outros rivais.

Algumas empresas de pesquisa esperam que a taxa de produção do processo de 7 nm da SMIC seja inferior a 50%, contra o padrão da indústria de 90% ou mais, e limitará as remessas a cerca de 2 a 4 milhões de chips, o que não é suficiente para a Huawei recuperar seu domínio anterior do mercado de smartphones. .

Os analistas da Jefferies acreditam que a Huawei se prepara para enviar dez milhões de unidades do telefone Mate 60 Pro, embora possa enfrentar dificuldades em suportar esta quantidade com chips de 7 nm fabricados na China.

Nesse caso, poderiam ser chips de 10 nanômetros, mas com um rendimento estimado de 20%, o que indica que o número de chips funcionais em cada wafer de silício, disse Jefferies, seria bem inferior a 90% para a maioria dos dispositivos de consumo. .

“Os controlos (dos EUA) impõem custos elevados para a produção de tecnologias controladas na China”, disse Doug Fuller, investigador de chips na Copenhagen Business School, acrescentando que o governo chinês provavelmente pagaria a conta.

(Reportagem de David Kirton e Max Cherney; Escrito por Brenda Goh; Reportagem de Muhammad) Edição de Myung Kim e Nick Zieminski READ Imagens de Doom 4 revelam como é diferente

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.