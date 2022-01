Analista diz que PS5 ultrapassará a Série X | S 2:1 em 2022

De acordo com o analista da indústria de jogos Piers Harding-Rolls, o PS5 está a caminho de ultrapassar o Xbox Series X em 2022.

em um relatório de análise de amplificadorO analista falou sobre como a Sony e a Microsoft tiveram dificuldade em manter seus consoles mais recentes em estoque durante o lançamento em 2020, bem como em 2021, dada a forte demanda do consumidor e disponibilidade de componentes.

Harding-Rolls passou a dizer que em 2022, a disponibilidade do PS5 e Xbox Series X vai melhorar | S lentamente ao longo do ano, dizendo: “Esperamos que a Sony venda mais do que a Microsoft”.

No entanto, ele espera que o console mais vendido no mercado seja o Nintendo Switch, com 21 milhões de unidades, enquanto o PS5 será vendido por 18 milhões de unidades e os consoles Xbox Series serão vendidos por 9 milhões de unidades. Isso é impulsionado pela demanda pelo novo Nintendo Switch OLED lançado no ano passado, diz o analista.

Além disso, Harding-Rolls disse que os serviços de assinatura de jogos crescerão 27% na América do Norte e na Europa este ano. Os serviços de distribuição de download “serão o principal segmento de mercado” e alcançarão “o maior crescimento”. Por outro lado, os serviços que fornecem apenas streaming valerão 6% desse mercado.

Em outras notícias, a Microsoft anunciou recentemente que A Activision comprará a Blizzard – pendente de aprovação regulatória – por aproximadamente US$ 70 bilhões. Isso gerou discussões sobre se os títulos Call Of Duty se tornarão exclusivos para consoles Xbox e PC, mas Phil Spencer disse que eles continuarão a lançar no PlayStation, dizendo que a Microsoft pretende “honrar todos os acordos existentes na aquisição da Activision Blizzard e nosso desejo de manter Call of Duty no PlayStation”.