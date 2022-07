Analista de Mercado Sênior da Bolsa de Valores de Nova York sobre dados de inflação “ruins” e o que isso significa para os negócios futuros do Fed

Michael Ringing, estrategista-chefe da Bolsa de Valores de Nova York, argumentou na quarta-feira que os mercados estavam “bem preparados” para o número de inflação divulgado anteriormente, mas enfatizou que os dados eram “ruins”.

Falando com a Fox News Digital, Reinking também observou o que os últimos dados de inflação, que estão em alta de 40 anos, significam para Os próximos movimentos do Fed Enquanto os funcionários do banco central estão tentando acalmar a inflação crescente.

Na manhã de quarta-feira, o Departamento do Trabalho disse que o Índice de Preços ao Consumidor, uma medida ampla dos preços de bens de uso diário, incluindo gasolina, mantimentos e aluguéis, subiu 9,1% em junho em relação ao ano anterior. Os preços subiram 1,3% no período de um mês em maio. Ambos os números estavam bem acima do número de 8,8% e os economistas da Refinitiv previam ganhos mensais de 1%.

Os dados apontam para um arquivo taxa de inflação mais rápida Desde dezembro de 1981.

“Acho que os mercados estavam bem preparados para o número de manchetes ser muito mais quente do que o esperado”, disse Reinking à Fox News Digital, referindo-se ao preço do gás em meados de junho, que ele disse estar atingindo o pico na época.

“Vimos um aumento nos preços da gasolina no mês passado”, disse ele.

No mês passado, os preços do gás atingiram níveis recordes com a média nacional superior a US $ 5 por galão.

Na quarta-feira, a média nacional para um galão de gasolina foi de US$ 4,63, cerca de 40 centavos a menos que no mês anterior, quando foi mais de US$ 5, segundo a AAA.

Reinking argumentou que os chamados dados básicos de preços, que excluem as medidas mais voláteis de alimentos e energia, foram uma surpresa.

O Departamento do Trabalho disse que os preços básicos subiram 5,9% em relação ao ano anterior. Os preços do núcleo também subiram 0,7% m/m – mais do que em abril e maio – indicando que as pressões inflacionárias do núcleo continuam fortes e generalizadas.

“O principal CPI era onde realmente estava o problema, porque não vimos nenhum tipo de desaceleração nesses dados”, disse Reinking. “Quando você olha para todos os diferentes componentes, esperávamos ver alguma redução nos preços de carros usados, carros, talvez roupas, dado o que ouvimos dos varejistas e não vimos nada disso.”

Espera-se que o relatório pior do que o esperado tenha grandes implicações para o Federal Reserve e provavelmente alimentará uma série de aumentos acentuados das taxas de juros na tentativa de conter as taxas. Os formuladores de políticas já elevaram a taxa básica de juros em 75 pontos-base no mês passado pela primeira vez desde 1994 e confirmaram que um aumento de tamanho semelhante está na mesa em julho.

Reinking argumentou que, com a inflação mais alta do que os economistas esperavam em junho, Wall Street agora está aumentando as chances de um aumento maciço de 100 pontos base em julho.

O analista de mercado observou que o Fed indicou que deseja ver os dados de inflação “significativamente mais baixos por vários meses” antes de pisar no acelerador.

Ele disse que os dados divulgados na quarta-feira “reiniciam o relógio” porque revelaram que não houve “desaceleração”.

O repensar continuou argumentando que, embora Wall Street “esperasse amplamente que o Fed subisse para outros 75 pontos-base no final de julho”, os dados de quarta-feira abrem as portas para um potencial aumento de 100 pontos-base na taxa.

Ele se referiu a um comentário feito pelo presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, na quarta-feira, dizendo que “Está tudo em jogo” Questionado sobre a possibilidade de o banco central aumentar as taxas de juros em um ponto percentual completo no final deste mês.

Cerca de 38% dos traders agora estão precificando oportunidades para um aumento de 100 pontos-base no final deste mês, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, que rastreia as negociações.

No entanto, o Fed está em uma posição precária, pois caminha na linha entre esfriar a demanda do consumidor e aproximar a inflação de sua meta de 2%, sem arrastar inadvertidamente a economia para a recessão. Taxas de juros mais altas tendem a criar taxas mais altas nos empréstimos ao consumidor e às empresas, o que desacelera a economia ao forçar os empregadores a reduzir os gastos.

Quando perguntado se ele acha que o Fed pode conseguir projetar um pouso fácil e indescritível, Reinking disse à Fox News Digital: “Está enfiando uma agulha”.

“Acho que há uma possibilidade”, disse ele. “Estamos vindo de um lugar muito bom do ponto de vista econômico, especialmente para o resto do mundo… então há potencial, mas haverá muita pressão.”

Reinking também observou que “há uma possibilidade” de que os dados de quarta-feira sejam “picos de inflação”, especialmente ao analisar “o que os mercados de commodities fizeram nos últimos meses”.

Ele também alertou que os investidores provavelmente “continuarão a ver uma quantidade significativa de volatilidade, já que os mercados estão lidando com esse fluxo e refluxo de dados econômicos e o caminho da política do Fed daqui para frente”.

Ringing observou que os Estados Unidos estavam “experimentando uma clara desaceleração econômica”.

Ele continuou: “A questão maior daqui é quão profunda e por quanto tempo essa desaceleração será, e a inflação e o Federal Reserve e sua reação à inflação desempenharão um grande papel em quanto tempo esse prolongamento durará”.

O repensar também revelou o que se acredita ser uma “grande preocupação” nos mercados no momento.

“A preocupação nos mercados é que o Fed amplifique o erro de política inicial ao não responder aos dados de inflação com antecedência suficiente e, então, eles terão que apertar em uma economia já em desaceleração e, assim, amplificar isso e criar uma desaceleração ainda maior”. ele explicou.

Reinking conversou com a Fox News Digital no início da temporada de resultados do segundo trimestre, com JPMorgan Chase, Morgan Stanley, First Republic Bank, Cintas e Conagra Brands liderando os lucros antes do mercado aberto na quinta-feira.

Ele argumentou que os malianos “estão sentados em um lugar muito bom para entender o que está acontecendo de uma perspectiva holística”.

“Acho que uma das grandes chaves que veremos neste trimestre é se os bancos realmente começarão a aumentar as provisões e reservas para perdas com empréstimos no futuro”, acrescentou.

“Como estamos prevendo uma desaceleração, estamos meio que revertendo a trajetória de retorno de escoamento que vimos no ano passado”, continuou Reinking. “Eles agora estão [banks] Você terá que começar a construir essas reservas novamente para se preparar para um ambiente de crédito mais desafiador.”

Em uma nota mais geral, Reinking argumentou que, se as equipes de gerenciamento começarem a cortar a orientação “e o mercado puder se sentir confortável com essa orientação sendo um pouco mais conservadora, isso pode ajudar a estabilizar as coisas aqui no curto prazo”.

