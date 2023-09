Análises técnicas iniciais sugerem que um jogo Paper Mario de mil anos pode rodar a 30 quadros por segundo

Parece que as atualizações visuais em Paper Mario: The Thousand-Year Door para Nintendo Switch podem ter um custo. Análise técnica inicial por Relatório Mundial da Nintendo Parece que o remake deste RPG clássico terá como alvo 30 FPS.

Esta análise é baseada no upload de um vídeo Nintendo Direct e parece não ser um problema com o trailer sendo visto a 30fps. Pode ser uma surpresa para os fãs do clássico original do GameCube, já que a versão de 2004 tinha como alvo 60 quadros por segundo. Dito isto, pode não ser muito chocante se você jogou a versão mais recente de Paper Mario: The Origami King, que também foi limitada a 30fps.

NWR observa como uma mudança na taxa de quadros pode causar problemas de latência quando o botão é pressionado durante as batalhas. Quanto a outras partes da versão Switch, a resolução é de 900p no modo dock, e o modo portátil é estimado em cerca de 720p.

Numa análise mais aprofundada, foi mencionado como a Porta dos Mil Anos da Switch parece usar reflexos subtis, oclusão ambiental e iluminação global. A única coisa que pode faltar é refinamento. Além das mudanças feitas, obviamente há também um estilo de arte e texturas atualizados.

É importante notar que este jogo não será lançado até 2024, então não há garantia de que qualquer coisa que a Nintendo mostrou no trailer da remasterização de Paper Mario Thousand-Year Door reflita necessariamente o produto final. Está sujeito a alterações antes do lançamento e isso inclui o desempenho e a precisão do título no Switch.